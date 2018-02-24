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۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۰۸

فرار ۲۹ زندانی از یک زندان در جنوب فیلیپین

فرار ۲۹ زندانی از یک زندان در جنوب فیلیپین

پلیس فیلیپین از فرار ۲۹ زندانی از یک زندان در جنوب این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشییتد پرس، پلیس فیلیپین اعلام کرد که ۲۹ زندانی در جنوب این کشور از زندان فرار کرده اند.

گفته می شود که این فرار زمانی صورت گرفته است که یکی از نگهبان زندان برای لحظاتی پست خود را ترک کرده بوده است.

۱۷ نفر از این افراد حین فرار دستگیر شده اند.

۱۲ نفر دیگر که موفق به فرار شده اند، متهم به جرم مواد مخدر بودند.

پس از وقوع این حادثه، پلیس فیلیپین چند نفر از نیروهای خود را اخراج کرده است.

گفتنی است که هرساله به دلیل کمبود امنیت و اوضاع ضعیف زندان ها در فیلیپین، چندین بار فرار از زندان رخ می دهد. 

کد مطلب 4235845

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