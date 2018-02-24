آموزش زنان روستایی در مصرف بهینه آب ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار بعد از ظهر شنبه در جمع اعضای صندوق های خرد اعتبارات روستایی ارومیه در روستای چنقرالوی پل اظهارداشت: نقش آموزش زنان روستایی در جهت بهینه سازی مصرف آب و نهاده ها در بخش کشاورزی ، کاهش سموم مصرفی، تولید محصول ارگانیک و سالم و همچنین استقرار کشاورزی پایدار در جهت کمک به بحران کم ابی دریاچه ارومیه بسیار مهم و انکار ناپذیر است.

وی با بیان اینکه دولت برای خدمت رسانی مطلوب به روستائیان اقدامات قابل توجهی انجام داده است عنوان کرد: این آموزش های باید تداوم داشته باشد.

ابتکار خاطرنشان کرد: با حمایت از فعالیتهای صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و اشتغالزایی برای بانوان روستایی می توانیم معیشت جایگزین در بخش کشاورزی در جهت کمک به رهاسازی حق ابه دریاچه ارومیه ایجاد کنیم.

وی اضافه کرد: از محل تسهیلات فراگیر پایدار روستایی سهم قابل توجهی برای اشتغالزایی پایدار بانوان و رونق صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی در نظر گرفته شده است.

ابتکار با اشاره به اینکه استان آذربایجان غربی با دارا بودن تعداد ۱۱۴ صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی رتبه اول کشوری را در این زمینه به خود اختصاص داده است افزود: فعالیتهای قابل تقدیر تا کنون توسط اعضای این صندوق ها انجام شده است و حمایت ویژه از این صندوق ها در دستور کار نهاد ریاست جمهوری قرار دارد.

وی با بیان اینکه زنان آذربایجان غربی سهم ۵۰ درصدی در تولیدات عشایری و روستایی استان را دارند که باید به این اقدامات بهاداده شود افزود: اشتغال پایدار روستایی به معنای توسعه همه جانبه بخش های مختلف روستا بوده و همه دستگاه های دولتی برای رسیدن به شرایط مطلوب درروستاها تلاش می کنند.

معاون رئیس جمهور در اموربانوان باتاکید به بازگشت هرروستابه هویت خود گفت: بازگشت هرروستا به هویت قبلی خودباعث رونق کارو اشتغال ،توسعه روستاها ،جلوگیری ازمهاجرت به شهرها و جذب گردشگران داخلی و خارجی خواهد شد.

ابتکار ادامه داد: آذربایجان غربی ظرفیت های بسیار خوبی در آموزش تخصصی مربوط به مهارت های اشتغال روستایی دارد وهمکاری که معاونت امورزنان با سازمان فنی حرفه ای صورت داده موجب اشتغال واموزش زنان شده است.

وی خاطرنشان کرد:با توجه اینکه امروزه جامعه جهانی به محصولات ارگانیک توجه خاصی دارد، باید به آموزش زنان روستایی در تولید محصولات ارگانیک توجه شود تاهم باعث رشد اقتصاد وهم باعث سلامت جامعه شوند تا روستاها سر منشا تولید واشتغال شوند.