سرمایه گذار نباید معطل تدوین استانداردهای طولانی مدت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مروج الشریعه استاندار خراسان جنوبی عصر شنبه در نخستین دوره آموزشی ملی پرورش اقتصادی شتر که در شهرستان بشرویه برگزار شد، اظهار کرد: در آیات و روایات فراوان از شتر به عنوان یک حیوان مقاوم به خشکی و کم آبی یاد شده است.

وی افزود: خداوند متعال شتر را در اختیار ما قرار داده و این وظیفه ما است تا به بهترین نحو از این حیوان مقاوم برای رونق اقتصاد و اشتغال خود در استان کویری مانند خراسان جنوبی بهره بگیریم.

استاندار خراسان جنوبی گفت: در بحث پرورش شتر باید چند موضوع را مدنظر قرار دهیم و ابتدا این موضوع که باید در پرورش شتر به گونه ای اقدام کنیم که فشار بیش از حد بر روی مراتع و بیابان در شرایط اقلیم موجود به وجود نیاید و این امر از طریق ایجاد مجتمع های بزرگ پرورش شتر صنعتی، نیمه صنعتی و یا سنتی و بومی امکان پذیر می شود.

مروج الشریعه همچنین بر استفاده خام و هم صنایع فرآوری شتر تاکید کرد و خطاب به تمام مسئولان بهداشتی و درمانی کشور به ویژه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و حوزه نظارت بر مواد غذایی گفت: نباید سرمایه گذار معطل تدوین استانداردهای طولانی مدت آنها شود.

وی افزود: این موضوع که ما به استانداردهای لازم در زمینه تولید و فرآوری محصولات شیر و گوشت شتر نرسیده ایم تا حدی قابل تحمل است اما بعد از گذشت مدتی طولانی قطعا فرصت های شغلی بسیاری را از بین می برد.

استاندار خراسان جنوبی از دانشگاه علوم پزشکی استان و مسئولان مربوطه کشوری خواست تا نسبت به تدوین استانداردهای محصولات قابل قبول فرآورده ها و سایر صنایع فرآوری شتر به سرعت گام بردارند.