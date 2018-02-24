پایدار نبودن مدیریت دانشگاه مازندران از مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدخلاق میرنیا عصر شنبه در آیین افتتاح مرکز بهداشتی درمانی و مرکز اورژانس ۱۱۵دانشگاه مازندران اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی محتاج نبودن به دیگران و تلاش برای رونق بخشیدن به تولید ملی و در واقع به معنای به کارگیری توان انسانی و مالی در در درون سیستم اجرایی است.

وی با بیان اینکه پایدار نبودن مدیریت کلان دانشگاه در طی ۱۰سال گذشته مهم ترین نکته ای است که باید به آن توجه شود،گفت: تغییر مدیریت در دانشگاه می تواند عدم توسعه یافتگی دانشگاه را به همراه داشته باشد.

رئیس دانشگاه مازندران ادامه داد: در طی ۱۰ سال گذشته ۴ رئیس دانشگاه عوض شدند که من پنجمین نفر آن هستم و این پدیده می تواند دلیل اصلی عقب ماندگی برنامه تامین نیازمندی های اولیه و اصلی دانشگاه باشد.

میرنیا در ادامه با اشاره به اقدامات خود در این دانشگاه اظهار کرد: بعد از شروع به کار خود ،با شناخت اولیه از نیازمندی های دانشگاه، برای پیشرو بودن در کشور و منطقه ،اولین گام را بر اصلاح امور مالی و توجه به مدیریت منابع مالی گذاشته تا طلب ها و بدهی های دانشگاه سامان دهی شد.

وی به کارگیری مشاوران سابقه دار در دانشگاه جهت طراحی های مورد نیاز ،تنفیذ اختیار به معاونت ها و دانشکده ها در حوزه کاری و حفظ حرمت مراجعه کنندگان را از دیگر اقدامات خود برای ساماندهی امور دانشگاه برشمرد.

رئیس دانشگاه مازندران سر و سامان دادن به نحوه تشکیل کلاس ها و تلاش بر تنظیم نحوه پاسخگویی اساتید و کارکنان به دانشجویان از طریق نشست های ،نشست با اعضای هیات علمی در پایان هر ترم به تفکیک دانشکده ها، را از دیگر اقدامات دانست و گفت: پرهیز از دسته بازی های مرسوم سیاسی و برخورد جدی با کسانی که می خواستند اختلافات سیاسی را به داخل دانشگاه بکشانند ، گام موثری بود که دانشگاه بتواند مشکلات خود را بی دغدغه حل و فصل کند .

وی با بیان اینکه برای اولین بار انجمن دانش آموختگان دانشگاه را ثبت کرده ایم و اکنون در مرحله ثبت نام برای عضو گیری هستیم تا بتوانیم فارغ التحصیلان خود را در جامعه رصد کنیم، عنوان کرد: اقدامات زیادی درجذب دانشجوی خارجی نیز صورت گرفت و در حال حاضر در این دانشگاه ۸۰ دانشجوی خارجی از کشور های عراق، سوریه، یمن و تاجیکستان در حال تحصیل هستند.

این مسئول با بیان اینکه در حال حاضر پنج میلیارد تومان تجهیزات آزمایشگاهی خریداری شده است،گفت: مجوز مرکز آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان نیز اخذ شد و هم اکنون دفتر فرهنگی ایران در دانشگاه آتیرا قزاقستان با حضور عضو هیات علمی دانشگاه مازندران در بخش زبان فارسی فعال است.

رئیس دانشگاه مازندران در ادامه به هدف از احداث اورژانس ۱۱۵ این دانشگاه اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلات ما در این دانشگاه نداشتن مرکز بهداشتی و درمانی برای دانشجویان و اساتید بود که با احداث این مرکز ،دانشگاه مازندران به عنوان یکی از پایگاههای شهری بابلسر می تواند به ارائه خدمات درمانی بپردازد.

میرنیا افزود: در این پروژه ها، براساس توافقنامه ای که با دانشگاه علوم پزشکی مازندران امضا کرده بودیم ،زمین و کل هزینه ساخت را دانشگاه مازندران تامین کرد که بخشی از محل همیاری دانشگاهیان دانشگاه مازندران با کسر بخشی از حقوق آنها انجام شد و بقیه از محل درآمد اختصاصی و همکاری پیمانکار که با وجود طلب از دانشگاه، ما را تحت فشار قرار نمی دهد.