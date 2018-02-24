خوشحالی هواداران پرسپولیس از سه اخطاره شدن دروازه بان استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان از هفته بیست و چهارم لیگ برتر از ساعت ۱۸ و ۳۰ در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. حاشیه های قبل از این دیدار را در زیر می خوانید:

* طرفداران پرسپولیس به محض آگاهی از سه اخطاره شدن حسین حسینی گلر استقلال و نبود او در دربی ابراز خوشحالی کردند و از این موضوع بسیار راضی بودند.

* با توجه به اینکه رادوشوویچ امروز مقابل استقلال خوزستان به میدان خواهد رفت، هواداران علیرضا بیرانوند را تشویق کردند.

* هوادارن پرسپولیس علیه سرمربی آبی پوشان شعار دادند.

* با توجه به سردی هوا و بارش باران در تهران، استقبال چندانی از این دیدار نشده است.

* برانکو ایوانکویچ به محض ورود به زمین به شدت از سوی هواداران مورد تشویق قرار گرفت.

* سیدجلال حسینی، وحید امیری و علیپور بیشتر از سایر بازیکنان تشویق شدند.

* طرفداران پرسپولیس به شدت پیگیر نتیجه دیدار استقلال تهران و فولاد خوزستان بودند و لحظاتی تیم فولاد خوزستان را تشویق کردند.

* ایوانکوویچ که به همراه برادرش در هنگام گرم کردن بازیکنان به زمین آمده بود دقایقی با او در گوشه ای از زمین صحبت کرد. سرمربی پرسپولیس هم از مترجمش پیگیر سایر نتایج بازیهای امروز بود.