به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت «کونا»، اتحادیه عرب امروز شنبه با صدور بیانیه ای اعلام تاریخ انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به قدس را محکوم کرد.

در بیانیه صادره از سوی اتحادیه عرب در این خصوص آمده است: تصمیم دولت آمریکا حلقه جدیدی از زنجیره اقدامات اشتباه و تحریک آمیزی است که از ماه دسامبر سال گذشته میلادی تا کنون در جریان است.

بیانیه صادره از سوی اتحادیه عرب در این باره می افزاید: رویکرد مغرضانه واشنگتن می تواند آخرین امیدها برای صلح را نیز از بین ببرد.

در ادامه این بیانیه، اقدام روز گذشته واشنگتن در اعلام تاریخ انتقال سفارت این کشور از تل آویو به قدس را محکوم شده است.

شایان ذکر است، «یسرائیل کاتز» وزیر حمل و نقل رژیم صهیونیستی روز گذشته در اظهاراتی وقیحانه از انتقال سفارت آمریکا در سرزمین های اشغالی به بیت المقدس در «روز نکبت» (یوم النکبه) و مصادف با هفتادمین سالگرد تأسیس «رژیم جعلی اسرائیل» (۱۴ ماه می مصادف با ۲۴ اردیبهشت ماه) خبر داده بود.

لازم به ذکر است، مجمع عمومی سازمان ملل ۲۱ دسامبر سال جاری میلادی با ۱۲۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳۵ رأی ممتنع، پیش‌نویس قطعنامه مربوط به وضعیت قدس را علیه اقدام یکجانبه ترامپ به تصویب رساند.

کشورهای مخالف با این قطعنامه، آمریکا، گواتمالا، هندوراس، جزایر مارشال، میکرونزی، نائورو، پالائو، توگو و رژیم صهیونیستی بودند.

گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز ۶ دسامبر سال جاری میلادی (۱۵ آذر ماه) اعلام کرده بود که قصد دارد سفارت آمریکا را به بیت المقدس منتقل کند و آن را به عنوان پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی معرفی کند.