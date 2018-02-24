پیام مهم رهبری، همه مسئولین ومردم رابرای کمک به سرپلذهاب بسیج کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه امروز در آیین تودیع و معارفه فرمانده شهرستان سرپل‌ذهاب اظهار داشت: اولین کار در زلزله سرپلذهاب عبور از بحران وعادی سازی شرایط در شهرستان بود.

استاندار کرمانشاه در ادامه بیان کرد: پیام مهم رهبر معظم انقلاب، تمامی مسئولین و مردم را برای کمک به زلزله زدگان شهرستان سرپلذهاب بسیج کرد.

بازوند افزود: دولت ۵۳۲۹ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی، بلاعوض و تسهیلات به زلزله کرمانشاه اختصاص داد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به پرداخت ۶ هزار میلیارد ریال کمک بلاعوض به واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی خسارت دیده ناشی از زلزله ۲۱ آبان، افزود: این میزان، ۲ هزار میلیارد ریال برای تامین سرمایه در گردش، ۲ هزار میلیارد ریال برای تامین سرمایه ثابت و ۲ هزار میلیارد ریال برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است.

وی عملیات ساخت ۱۳۶ مدرسه در مناطق زلزله زده با ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار و آماده بودن پرداخت تسهیلات بلاعوض به ۸ هزار و ۸۷۰ واحد دامی خسارت دیده را از دیگر اقدامات عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه عملکرد مسئولان در زلزله کرمانشاه مورد رضایت مسئولان ارشد کشوری است، گفت: از هم اکنون برای مقابله با فصل گرما، تمهیدات لازم اتخاذ شده که به مرور عملیاتی می‌شود.

استاندار کرمانشاه همچنین افزود: مطالعات مقاوم سازی واحدهای مسکونی شهرستان سرپلذهاب در برابر زلزله ۲ ماه طول کشید و اکنون این طرح پایان یافته است.

در این جلسه، جواد محمدی به عنوان بخشدار جدید بخش مرکزی سرپل ذهاب معرفی و از خدمات سیروس صادقی بخشدار سابق تقدیر شد.