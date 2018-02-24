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۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۵۲

سرمربی پارس جم:

فرصت‌های گلزنی تیم پارس جم به خوبی استفاده نشد

فرصت‌های گلزنی تیم پارس جم به خوبی استفاده نشد

بوشهر - سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی جم گفت: امروز از فرصت‌های گلزنی خود به خوبی استفاده نکردیم و به تساوی دست یافتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار عصر شنبه در پایان مسابقه تیم‌های پارس جنوبی جم و تراکتورسازی در جم اظهار داشت: تیم تراکتورسازی تیم قدرتمندی است و تلاش داشتیم که در این مسابقه این تیم را شکست دهیم.

وی ادامه داد: به گل زودهنگام دست یافتیم و با وجود اینکه به بازیکنان گوشزد کرده بودیم که نباید عقب بنشینیم ولی بازیکنان عقب نشتند و تیم تراکتورسازی توانست به گل تساوی دست یابد.

سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی جم با بیان اینکه تراکتورسازی دارای مهره‌های ارزشمند و تیم خوبی است، خاطرنشان کرد: امروز عملکرد خوبی را از سوی تبریزی‌ها شاهد بودیم.

تارتار تصریح کرد: قطعا اگر از فرصت‌های گل‌ خود به نحوه بهتری استفاده می‌کردیم می‌توانستیم برنده این مسابقه شویم و نتیجه تغییر می‌کرد.

وی به بازی خوب هافبک‌های تیم تراکتورسازی اشاره کرد و افزود: هواداران در این مسابقه به خوبی از تیم ما حمایت کردند و در این هوای بارانی تیم را تنها نگذاشتند.

 سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی جم به اردوی این تیم در کشور هلند اشاره کرد و گفت: این اردو برای حفظ و افزایش امادگی تیم لازم است و اردوی خارج از کشور باعث می‌شود تا بازیکنان شرایط جدیدی را تجربه کنند.

مسابقه تیم‌های پارس جنوبی جم و تراکتورسازی در جم با تساوی یک - یک پایان یافت.

کد مطلب 4235941

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