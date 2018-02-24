ماموریت اصلی مسئولان در شرایط کنونی رسیدگی به زلزله زدگان است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز در آیین تودیع و معارفه فرمانداران سابق و جدید شهرستان گیلانغرب اظهار داشت: دولت برای جبران خسارت وارده در زلزله، ۵۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال اعتبار ابلاغ نموده است.

وی با تأکید بر اینکه مسئولان دستگاه های اجرایی باید تمام تلاش خود را برای جذب اعتبارات به کار بگیرند، گفت: طبق مصوبه مجلس، استمهال وام های زلزله زدگان به مدت ۲ سال محقق شد.

بازوند اضافه کرد: با پیگیری های صورت گرفته، تمام وام ها تا سقف ۵۰ میلیون تومان، مشمول طرح استمهال هستند و برای بقیه افراد که بیشتر از این مبلغ تسهیلات گرفته اند، طبق تصمیم کمیته مربوط عمل می‌شود.

استاندار کرمانشاه همچنین به تخصیص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث جاده گیلانغرب به سومار در محور زله زرد اشاره کرد

بازوند بیان کرد: در حال حاضر ماموریت اصلی مسئولان رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان است و باید از تمام امکانات و ظرفیت های موجود برای بازسازی مناطق زلزله به نحو مطلوب استفاده شود.

وی افزود: روند بازسازی مناطق زلزله زده باید شتاب بگیرد و تاکید مقام معظم رهبری، بر توجه مسئولان به نکات اساسی مدیریت متمرکز، ایجاد فرصت از زلزله و سرعت عمل است و همه وظیفه داریم منویات رهبر معظم انقلاب را در عمل به اثبات برسانیم.

بازوند از پیگیری برای رسمی شدن مرز سومار خبر داد و گفت: مراحل مقدماتی این مهم محقق شده و در بزودی با تصویب در هیات وزیران، زمینه استفاده بهتر از ظرفیت های مرزی برای توسعه اشتغال در گیلانغرب فراهم می‌شود.