به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ژاپن اعلام کرد که از تحریم های آمریکا علیه کره شمالی حمایت می کند؛ چرا که این تحریم ها به تقویت فشارها بر آن کشور کمک می کند.

«کِنتارو سنورا» (Kentaro Sonoura) مشاور «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن امروز شنبه در این باره اعلام کرد: ما قویاً از این تحریم ها حمایت می کنیم.

مشاور نخست وزیر ژاپن در این باره ادامه داد: توکیو از تحریم های آمریکا تمجید کرده و به دنبال راهکارهایی است که در این مسیر می تواند به همکاری با واشنگتن مبادرت نماید.

لازم به ذکر است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته از تصمیم خود برای اعمال تحریم های جدید علیه ۵۶ واحد تجاری و کشتیرانی در ارتباط با کره شمالی خبر داد.

ترامپ در این رابطه گفته بود: من اعلام می کنم که ما در حال وضع گسترده ترین مجموعه تحریم های جدید علیه حکومت کره شمالی هستیم.