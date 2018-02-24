به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی نجفی عصر امروز طی سخنانی در جلسه ستاد هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران از رونمایی روبات تخلیه امن اضطراری به عنوان یک اقدام مثبت یاد کرد و خواستار تهیه اپلیکیشن تلفن همراه به منظور استفاده بهینه و رایگان تمامی شهروندان از اطلاعات مورد نیاز آنها شد.

وی ضمن تشکر از زحمات کلیه دستگاه های عضو ستاد مدیریت بحران درباره زلزله سرپل ذهاب و ملارد، گفت: حادثه آتش سوزی ساختمان شرکت وابسته به وزارت نیرو نیز می توانست مثل ساختمان پلاسکو تبدیل به فاجعه ایمنی شود اما همه دستگاه هایی که به نوعی در این حادثه دخیل شدند، خیلی زحمت کشیدند و خوب عمل کردند.

وی تاکید کرد: پلیس راهور در تمامی آن دو - سه روز اجازه نداد که در آن منطقه پر ترافیک حتی یک مورد ترافیکی خارج از رفت و آمد عادی منطقه اتفاق بیفتد؛ همچنین سازمان آتش نشانی و دستگاه های مختلف نیز عملکرد خوبی داشتند و برخی ۴۸ ساعت به صورت مستمر زحمت کشیدند؛ در نتیجه آتش سوزی ساختمان کنترل شد و آن را برای تصمیم گیری های بعدی از نظر کارشناسی در اختیار وزارت نیرو قرار دادیم تا مشخص شود آیا ساختمان قابل استفاده است یا خیر؟

شهردار تهران ادامه داد: یک عادت بدی وجود دارد که به محض وقوع یک اتفاق، شروع به خالی کردن دل مردم می کنیم اما در موارد اینچنین کمتر صحبت به میان می آید؛ این در حالی است که اگر این اتفاق به خوبی اداره نمی شد، به راحتی می توانست مثل ساختمان پلاسکو به فروریزی کامل منجر شود. اما با تلاش های صورت گرفته اجازه داده نشد که درجه حرارت ساختمان بالا برود؛ در این میان افرادی که می دانند چه کار پرمشقتی برای کنترل درجه حرارت صورت گرفته است، می دانند که این اقدام چقدر اهمیت دارد.

نجفی در ادامه از رونمایی روبات تخلیه امن اضطراری به عنوان یک اقدام مثبت یاد کرد و خواستار تهیه اپلیکیشن تلفن همراه به منظور استفاده بهینه و رایگان تمامی شهروندان از اطلاعات مورد نیاز آنها شد.