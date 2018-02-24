واکنش حسینی به محروم شدن از دربی/ کارت زرد باید برگردانده شود!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی در هفته بیست و چهارم لیگ برتر برابر فولاد خوزستان به برتری چهار بر یک دست یافت که حسین حسینی با دریافت کارت زرد در دقایق پایانی این بازی دیدار حساس روز پنجشنبه برابر پرسپولیس را از دست داد.

حسینی پس از این بازی گفت: واقعا نمی‌دانم چه بگویم، وقتی می دانم دو کارته هستم چه دلیلی دارد که وقت تلف کنم؟

دروازه بان جوان استقلال ادامه داد: نسبت به کارتی که به من داده شد اعتراض دارم و داور نباید به من کارت می‌داد.اصلا من پشت توپ نبودم و باقری پشت توپ بود و نباید به من کارت می‌داد.

حسینی در پایان گفت: من نسبت به این کارت زرد معترض هستم و معتقدم باید این کارت برگردانده شود.