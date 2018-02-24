مسکو: بسته های کوکائین کشف شده در آرژانتین مربوط به سفارت ما نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، در پی اعلام خبر کشف بسته کوکائین در یکی از ساختمان های وابسته به سفارت روسیه در آرژانتین، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه این کشور، وجود هرگونه ارتباط اعضای سفارت روسیه با این بسته را رد کرد.

بر اساس این گزارش، زاخارووا در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد که اخبار منتشر شده در رسانه ها در خصوص کوکائین کشف شده در چند چمدان پیامی دیپلماتیک نبوده و ارتباطی به سفارت این کشور ندارد.

زاخارووا همچنین بسته های اکتشافی کوکائین را متعلق به کارگر فنی سفارت دانسته که به گفته وی گذرنامه دیپلماتیک نداشته است.

وزارت خارجه روسیه همچنین از اخراج کارگر مالک بسته های کوکائین خبر داده است.