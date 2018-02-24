احداث هواکش مقابل «موزه ملی فرش» تعیین تکلیف نهایی نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امام با اشاره به حواشی به وجود آمده درباره احداث سازه هواکش مترو در مقابل ورودی موزه ملی فرش ایران، اعلام کرد: برای محل احداث هواکش خط ۶ متروی تهران، دو گزینه وجود داشت. یا باید این هواکش مقابل موزه ملی فرش ایران احداث می شد و یا اینکه در غرب خیابان کارگر، ملکی را برای این کار به تملک در می آوردیم.

مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه، توضیح داد: این موضوع هنوز در حد بحث و صحبت های رسانه ای باقی مانده و هیچ دستوری مبنی بر احداث یا عدم احداث هواکش در مقابل موزه فرش به ما ابلاغ نشده است.

او با اشاره به روندی که باید برای تعیین تکلیف نهایی این موضوع صورت گیرد، اظهار کرد: به همکاران گفته شده از میراث فرهنگی استان نامه ای بگیرند یا صورت جلسه ای تنظیم کنند تا این بحث به پایان برسد.

امام در پایان گفت: در صورتی که سازمان میراث فرهنگی بر خلاف نظر اولیه ای که اعلام کرده، صد در صد مخالف احداث این هواکش مقابل موزه فرش باشد، با وجود کمبود منابع ناچاریم در خیابان کارگر، نرسیده به بازارچه خوداشتغالی صنایع دستی، مکانی را برای احداث این هواکش به تملک درآوریم.