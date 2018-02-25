۹۱۸هزار نفر وارد بازار شدند/تخصیص۳۰هزار میلیارد به طرحهای عمرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدباقر نوبخت در همایش سالانه نظام فنی و اجرایی کشور گفت: واقعیت این است که در چهار سال گذشته، کشور با محدودیتهایی برای توسعه مواجه بود و یکی از این محدودیتها، محدودیت منابع بود. البته متولیان نظام اداره کشور تدبیرهای مناسب را برای رهایی از منابع نفتی اتخاذ کردند.
وی افزود: قیمت نفت در سال ۱۳۹۲، ۱۰۴ دلار بود و براساس آخرین گزارش، قیمت نفت در سال ۱۳۹۶ و برابر عملکرد بودجه، ۵۱ دلار است و مقایسه این دو عدد در چهار سال گذشته گویای این است که تنها ۱۵۷ میلیارد دلار از طریق فروش نفت حاصل شده و روند مقایسه آن با سالهای گذشته، گویای این است که در آن سالها درآمد نفت ۲۵۱ میلیارد دلار بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اظهار این مطلب که دولت یازدهم در چهار سال گذشته با چنین محدودیتهایی مواجه شده است، اظهار داشت: ما وظیفه خود میدانیم از اهتمام ارزندهی مهندسان، مشاوران و پیمانکاران در روند اجرای طرحهای عمرانی قدردانی کنم، به این دلیل که آنان به رغم تمام محدودیتها و کاستیها، همکاری بسیار شایستهای با دولت داشتهاند.
وی ادامه داد: همه تلاش دولت بر این بوده تا این مقدار محدود منابع را به سمت مباحث عمرانی پیش ببرد و امروز شاهدیم عملکرد بخش عمرانی بودجه از حدود ۲۱۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و رشد بیش از ۹۰ درصدی را به ثبت رسانده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه رشد قابل توجه جمهوری اسلامی در زمینه اقتصادی مورد تایید کارشناسان و منتقدان بوده است گفت: رشد اقتصادی در سال جاری میزان بسیار مناسبی بوده و مورد تایید کارشناسان و منتقدان جهانی قرار گرفته است. در سال جاری توانستیم با اجازه مقام معظم رهبری ۱۴ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی استفاده کنیم.
معاون رئیس جمهور با اشاره به میزان اشتغالزایی گفت: در ۹ ماهه سال جاری برنامه این بوده است که ۹۳۵ هزار نفر وارد بازار کار شوند اما ۹۱۸ هزار نفر وارد بازار شدند و ما به تفاوت این میزان به جمعیت بیکاران کشور افزوده شد. در برنامه برای اشتغالزایی هم مقرر شده تا تا یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال آینده ایجاد شود این در حالی است که ۸۰۷ هزار نفر در سال آینده وارد بازار کار میشوند که۷۰ درصد آنها را فارغ التحصیلان د انشگاهی تشکیل میدهند.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: در مورد طرحهای عمرانی امیدوارم بنیان فعالیت را بین بخش خصوصی و دولتی طوری محکمتر ببندیم تا بتوانیم با همه محدودیتها اقتصاد مردمی و مقاومتی را اداره کنیم.
بنا به این گزارش در پایان این همایش از پیشکسوتان شرکتهای مهندسین مشاور و پیمانکار، شرکتهای مهندسین مشاور و پیمانکار پیشگام در صدور خدمات فنی و مهندسی و پیشگام در سرمایهگذاری اجرای طرحهای عمرانی با اهدا تندیس و لوح تقدیر به عمل آمد
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