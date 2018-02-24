کلاهبرداری در پوشش مأمور اداره برق

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ "فخرالدین افراسیابی" با بیان این مطلب گفت: با طرح شکایت تعدادی از شهروندان در کلانتری های ۱۲۰ سیدخندان و ۱۰۲ پاسداران و تشکیل پرونده ای با موضوع "کلاهبرداری به شیوه جعل عنوان کارکنان دولت و استفاده از اسناد مجعول" ، پرونده به دستور دادیار شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۴ تهران و برای رسیدگی در اختیار پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و شکات و مالباختگان در اظهاراتی مشابه به کارآگاهان عنوان داشتند که فردی با اسامی مختلف رضایی، جلیلی فر و ... و تحت عنوان مأمور اداره برق به درب منازل و محل کسب آنها مراجعه کرده و با طرح این موضوع که میزان برق مصرفی ایشان بیش از حد مجاز بوده و بایستی جریمه پرداخت نمایند. ابتدا آنها را تحت فشار قرار داده و در ادامه با وعده اخذ کنتور سه فاز و ارائه اوراق مجعول، اقدام به کلاهبرداری و دریافت پول از آنها کرده است.

مالباختگان در ادامه اظهارات خود عنوان داشتند که با به همراه داشتن اسناد و مدارک برای دریافت کنتور سه فاز به اداره برق منطقه مراجعه، در اداره برق به آنها اعلام شده است که افرادی به اسامی رضایی، جلیلی فر و ... در اداره برق منطقه ی مربوطه فعالیت ندارند و مدارک ارائه شده به آنها نیز تماما مجعول است.

شناسایی و دستگیری متهم :

با توجه به شیوه و شگرد متهم در کلاهبرداری از مالباختگان، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که متهم پرونده می بایست اطلاعاتی کامل از چرخه ی کاری اداره برق داشته باشد به ویژه آنکه در چندین مورد نیز، این شخص ( متهم ) نسبت به نصب کنتور برق در چندین ساختمان اقدام کرده بود.

با توجه به دلایل بدست آمده، هماهنگی های لازم با حراست اداره برق انجام؛ با بررسی سوابق پرسنل اخراجی این اداره و بهره گیری از چهره نگاری صورت گرفته از مالباختگان، یکی از پرسنل اخراجی اداره برق به نام "ر . الف" ( ۲۸ ساله ) شناسایی و تصویر وی نیز پس از رؤیت شکات به عنوان متهم پرونده مورد شناسایی قرار گرفت.

با شناسایی "ر . الف"، محل سکونت وی در منطقه کیانشهر شناسایی، دستگیر و پس از ارائه مستندات، دلایل ، مدارک و نهایتا مواجه حضوری با شکات لب به اعتراف گشود و عنوان داشت که کارمند اخراجی شرکت برق بوده و با سیستم کاری این اداره آشنایی کامل دارد و با استفاده از همین موضوع به مشترکین مراجعه و با ارائه اوراق جعلی از آنان کلاهبردای نموده است.

شناسایی تعداد دیگری از شکات و مالباختگان :

در ادامه رسیدگی به پرونده و اعترافات صریح متهم، کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی موفق به شناسایی تعداد دیگری از شکات و مالباختگان شدند. از جمله این شکات فردی با هویت مشخص شناسایی، به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ دعوت و بلافاصله پس از مواجه حضوری با متهم، صراحتا او را مورد شناسایی قرار داد . این شخص در اظهاراتش بیان داشت که سازنده ساختمانی چند طبقه در خیابان کارگر شمالی است که متهم ضمن معرفی خود به نام احسان جلیلی پور و مأمور شرکت برق، با وعده دریافت چندین دستگاه کنتور برق خارج از نوبت از وی مبلغ ۵۰ میلیون تومان دریافت نموده است.

سرهنگ کارآگاه فخرالدین افراسیابی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: "با توجه به اعتراف صریح متهم به کلاهبرداری از تعدادی از مشترکین اداره برق در مناطق مختلف تهران و شناسایی تعدادی از شکات و مالباختگان، قرار قانونی از سوی دادیار شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۴ تهران صادر و تحقیقات برای شناسایی دیگر شکات احتمالی در دستور کار کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت؛ لذا از کلیه شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می شود تا برای شناسایی متهم و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ در سیدخندان – خیابان ابوذر غفاری – بالاتر از بیمارستان رسالت – جنب کلانتری ۱۲۰ سیدخندان مراجعه نمایند".