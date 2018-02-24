بمباران شدید حومه عفرین از سوی نیروی هوایی ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه روسیاالیوم اعلام کرد که نیروهای ترکیه وارد شهر جندیرس در حومه شهر عفرین در شمال سوریه با پوشش هوایی و حمایت توپخانه ای شده اند و فقط به بیست کیلومتری مرکز شهر رسیده اند.

بر اساس این گزارش؛ نیروهای ترکیه به شدت گذرگاه الزیاره ورودی به شهر عفرین را بمباران می کنند و جاده میان گذرگاه الزیاره-باسوطه و جبل الاحلام تا عفرین قابل استفاده به سبب شدت بمبارانها نیست.

قبلا نیز آناتولی از آزادسازی روستای دونبانلی در حومه غربی عفرین و نیز روستاهای حجلار و ابوکعب از توابع جندیرس خبر داده بودند.