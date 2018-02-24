فعالیتهای بندری ۲۴ ساعته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، حسین هاشمی تختی در آئین گشایش پنجمین نمایشگاه بین المللی دریایی که در محل دائمی نمایشگاههای بندرعباس، اظهار کرد: برگزاری چنین نمایشگاهی قابل تقدیر است و باید در مسیری گام برداشت که از تمامی نقاط جهان در این نمایشگاه حضور یابند و ظرفیت های جمهوری ایران اسلامی به خوبی دیده شود.

وی با بیان اینکه فضای بسیار خوبی بین مجلس شورای اسلامی و سازمان بنادر و دریانوردی برقرار است، گفت: در حال پیگیری ایده ای هستم مبنی بر اینکه سازمان بنادر و دریانوردی ارتقا یابد و تبدیل به وزارت خانه ای مستقل شود.بنادر و دریانوردی، کشتی سازی و کشتیرانی باید مجموعه ای واحد باشند و صنایع دریایی را به وزارت تبدیل کنیم. برخی کشورها را می بینید که حتی بندر یا دریا ندارند اما در این حوزه دارای وزارت خانه هستند.

وی همچنین به مسئولیت های اجتماعی سازمان بنادر و دریانوردی اشاره و بیان کرد: مسئولیت اجتماعی سازمان بنادر و دریانوردی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید بدانیم که جزایر و بنادر استان هرمزگان از ظرفیت بسیار بالایی در مقوله گردشگری دریایی برخوردارند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید برای بخش خصوصی که پای کار آمده باید فضای مناسب و مطلوب به منظور تفاهم و ارتقای برآیند کار فرآهم شود، خاطرنشان کرد: دریا در بخش های مختلف موهبتی است که در که باید تماما مورد توجه قرار گیرد.

هاشمی تختی با اشاره نگاه کمک کننده مجلس در امور، گفت: مجلس در قانون بازنگری می کند و هر جایی که نیاز به قانونی جدید احساس شود، آن را به مجلس ارجاع می دهد. براساس ماده ۴۹ مجلس می تواند کمبودها را مشخص کرده و در ارتباط با اصلاح آن ها وارد عمل شود.

وی با تأکید بر ضرورت و اهمیت بانکرینگ و وجود اشکالاتی در این زمینه در کشورمان، اظهار کرد: کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس از بانکرینگ بیش از میزان بودجه ما سود می برند در صورتی که ۸۰ درصد این سوخت متعلق به ایران است.

رئیس کمیته بنادر و صنایع دریایی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با ارائه پیشنهادی مبنی بر ارتقای آموزش های دریانوردی در هنرستان ها، عنوان کرد: امیدوارم سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به ضعف آموزش و پرورش، هنرستان تخصصی ایجاد کند و سپس در سطح دانشگاه نیرو تربیت کرده تا تبدیل به کشوری شویم که در این زمینه آموزش دهنده و تربیت کننده نیرو باشیم و از سایر کشورها برای تحصیل به ایران اسلامی بیایند.

هاشمی تختی با اشاره تصویب "قانون اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری در بنادر" که موجب خواهد شد فعالیت های بندری ۲۴ ساعته شود، بیان کرد: با این قانون کامیون ها و کشتی ها در صف نمی مانند و درگیر جرائم نمی شوند.

وی گفت: مجموعه دولت به این نتیجه رسیده است اگر به ظرفیت های استان هرمزگان با دید ملی نگاه کرد می توان کشور را مدیریت کرد.