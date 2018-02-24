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۵ اسفند ۱۳۹۶، ۲۱:۰۲

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی:

۲۰۰۰ طرح اشتغالزای روستایی و عشایری در استان مرکزی ثبت شده است

۲۰۰۰ طرح اشتغالزای روستایی و عشایری در استان مرکزی ثبت شده است

خمین- مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی گفت: به دنبال اجرای قانون حمایت از ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری، دو هزار طرح اشتغالزا در استان مرکزی به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نیکی ملکی روز شنبه، در جلسه کمیته فنی بررسی طرح متقاضیان تسهیلات اشتغال پایدار و فراگیر روستایی در فرمانداری خمین اظهار کرد: از محل اعتبار صندوق توسعه ملی در راستای حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، سهم استان مرکزی ۱۰۲ میلیارد تومان تعیین شده و شهرستان خمین با توجه به نرخ بیکاری و تعداد روستاها با ۹.۵میلیارد تومان، چهارمین شهرستان استان مرکزی به لحاظ برخورداری از تسهیلات اشتغالزا است.

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از  سرمایه گذاری استانداری مرکزی بیان کرد: در شهرستان خمین بر اساس اعطای ۹.۵ میلیارد تومان سهم تسهیلات در ایجاد اشتغال روستایی پایدار، بایستی حداقل ۱۲۷ شغل و حداکثر ۱۹۰ شغل ایجاد شود تا از حسن اجرای طرح و عملکرد مطلوب برخوردار شود.

نیکی ملکی با بیان اینکه بیشترین میزان پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی تعلق دارد و ۴۵ درصد را شامل می شود، ادامه داد: پرداخت تسهیلات به اجرای طرح های اشتغالزای پایدار، محدود به توزیع بین بخشی نشود، به طوری که اگر ثبت نام طرح ها فقط بخش در گردشگری باشد یا کشاورزی و یا خدمات، مانعی در پرداخت تسهیلات وجود نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: مناطق هدف اجرای طرح اشتغال از محل صندوق توسعه ملی،  مناطق روستایی و عشایری با اولویت مناطق مرزی، نواحی صنعتی و شهرهای زیر ده هزار نفر است و در نواحی صنعتی، پرداخت تسهیلات  برای افزایش سرمایه در گردش تعلق می گیرد.

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی با بیان اینکه طرح ها در رسته های اولویت دار به تفکیک بخش کشاورزی، صنعت و خدمات مشخص شده، خاطر نشان کرد: تولید دانش در طرح های بخش کشاورزی در راستای ایجاد شغل های پربازده وجود ندارد و شاهد هستیم که دامداری در حوزه کشاورزی بیشترین متقاضی را دارد، در حالی که اجرای طرح های جدید باید این روال را تغییر دهد.

نیکی ملکی اظهار کرد: پرداخت تسهیلات برای طرح های دامداری به دامداری های صنعتی و دامداری های نیمه صنعتی که دام های اصلاح نژاد شده و پر بازده را شامل می شود، تعلق می گیرد.

وی افزود: استان مرکزی  پتانسیل مطلوبی برای ایجاد مشاغل خانگی و فرش بافی که برند استان است، دارد که در این راستا میزان تسهیلات برای مشاغل خانگی و خوداشتغالی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده و همچنین به بنگاه های دارای ۲ تا ۵۰ نفر کارگر تا سقف یک میلیارد ریال و بنگاه های دارای بیش از ۵۰ نفر کارگر ۲۵ تا ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات تعلق می گیرد.

کد مطلب 4236035

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