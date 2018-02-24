قطری ها از بنادر جنوبی ایران بازدید می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، محمد راستاد در حاشیه بازدید از پنجمین نمایشگاه بین المللی دریایی بندرعباس در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: همزمان با سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان طی هفته جاری آمادگی داریم که عملیات ساخت پایانه شماره سه کانتینری شهید رجایی را آغاز کنیم. اعتبار این پروژه ۸۰۰ میلیارد تومان است و پیش بینی می شود طی سه سال این پروژه انجام شود و ظرفیت کانتینری بندر شهید رجایی به هشت میلیونTEU افزایش دهد.

وی در خصوص تجهیز پایانه شماره دو کانتینری بندر شهید رجایی نیز بیان کرد: جرثقیل های دروازه ای آن در حال مونتاژ و نصب بر روی اسکله است و با تکمیل آن، پایانه شماره دو از لحاظ ظرفیت و تجهیزات آماده بهره برداری نهایی است.

راستاد در پاسخ به سوالی مبنی بر رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی در توسعه همکاری گردشگری و تجاری با کشورهای عمان و قطر، اظهار کرد: ارتباطات مناسبی با کشور قطر داریم و اخیرأ سفر مناسبی به قطر انجام و دیداری با وزیر حمل و نقل، مدیرعامل سازمان بنادر کشور قطر برگزار کردیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور با اشاره به بازدید خود از بنادر مهم کشور قطر، اضافه کرد: مفاد تفاهم نامه همکاری های دریایی و بندری نیز به کشور قطر پیشنهاد شد و در نیمه اسفندماه معاون وزیر حمل و نقل و مدیرعامل سازمان بنادر قطر قرار است سفری به کشورمان داشته باشند و از بنادر امام خمینی(ره)، بوشهر و بندرعباس بازدید کنند.

وی تصریح کرد: امیدواریم در قالب این سفر بتوانیم در زمینه همکاری های دوجانبه به صورت عملیاتی تر به فعالیت های دریایی و بندری برسیم.

راستاد با اشاره به اینکه پیگیر رفع معارضین اراضی دو هزار و ۴۰۰ هکتاری پس کرانه بندرشهید رجایی هستیم، بیان کرد: تقریبأ حصار پیرامونی اراضی توسعه ای بندرشهید رجایی به طول ۲۰ کیلومتر تکمیل شده و اسناد بخش زیادی از این اراضی صادر شده و دریافت کرده ایم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور در پایان گفت: مواردی که وجود دارد با توجه به تعامل مناسب مان با قوه قضاییه و اقدامات انجام گرفته در حال حل و فصل است و کاربری این اراضی فعالیت های ارزش افزوده است.

وی با بیان اینکه در راستای تأمین ایمنی و واکنش مناسب در حوادث دریایی در ایام نوروز تمامی تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است، گفت: بهبود کیفیت شناورهای مسافربری دریایی، تسهیل فرآیند ورود و خروج شناورها و تردد مسافران و استفاده بهینه و مناسب و حداکثری از فروش بلیت اینترنتی و الکترونیکی برای گردشگران دریایی در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور با اشاره به اینکه فعالیت کشتی مسافربری در مسیر مسقط به بندرچابهار و بالعکس به دلیل تقاضای پایینش در حال حاضر متوقف شده است، تصریح کرد: کماکان به دنبال ایجاد انگیزه برای شرکت های داخلی برای احیای این مسیر هستیم.

وی ادامه داد: به طور حتم رسیدن به این خواسته نیاز به یکسری حمایت ها دارد که برنامه ریزی های مناسبی صورت گرفته است و امیدوارم با ایجاد انگیزه در بخش خصوصی شاهد برقراری مجدد این مسیر بندرچابهار به مسقط و سایر بنادر پیرامونی اش باشیم.

راستاد با اشاره به اینکه ۳۹ فروند کشتی مسافربری با تعداد چهار هزار و ۶۰۰ صندلی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: ۲۵ فروند لندیکرافت در مسیر بندر لافت به بندر پهل با میانگین حمل ۷۰ خودرو نیز امکان مناسبی برای تردد به جزیره قشم است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سفرهای دریایی در سایر نقاط کشور هم وجود دارد، اضافه کرد: خطوط دریایی بندرچارک و جزیره کیش، بندر آفتاب و جزیره کیش، بندر بوشهر و بندرگناوه و جزیره خارک، در بندرخرمشهر تردد مسافری بین المللی به کشور کویت، بندرشهید باهنر و بندرلنگه در استان هرمزگان به کشورهای امارات و عمان در حال حاضر برقرار است.

وی در خصوص میزان صادرات و واردات کالا از دریا، افزود: تاکنون ۱۵۰ میلیون تن حجم تخلیه و بارگیری بوده که در بنادر تجاری کشور به ثبت رسیده است و به همین میزان بنادر نفتی و پتروشیمی در بنادر تخصصی غیرتجاری فعالیت داشته اند.

راستاد با بیان اینکه بیشترین رشد در زمینه حمل و نقل کانتینری بوده است، ادامه داد: بالغ بر ۱۶ درصد رشد در این زمینه رخ داده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور اضافه کرد: یکی دیگر از اقدامات مهمی که در دستور کار داریم تا سهم کشورمان از حمل و نقل دریایی بالا برود افزایش رقابت پذیری بنادر، ایجاد زیرساخت های مناسب تر و فاز توسعه ای بندرشهید رجایی، تجهیز بنادر تجاری کشور و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص سفر رئیس جمهور به کشور هند و دستاورد این سفر برای توسعه بنادر کشورمان، عنوان کرد: یکی از محورهای مذاکرات سفر ئیس جمهور به کشور هند، ارتقای تعاملات دریایی و بندری بود که در این رابطه یک تفاهم نامه ما بین وزیر راه و شهرسازی کشورمان و وزیر حمل و نقل هند با تأکید بر ضرورت نهایی شدن قرارداد راهبری موقت پایانه شماره یک بندر چابهار توسط شرکت IPG هند منعقد شد.

راستاد با اشاره به اینکه این قرارداد تا حد بسیار زیادی نهایی شده و آماده انعقاد بین طرفین است، خاطرنشان کرد: در جزیره نگین، اسکله تجاری که توسط بخش خصوصی افتتاح شده رو به تکمیل و مراحل نهایی خود را سپری می کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی برآورد هزینه لایروبی این اسکله را بالغ بر یک میلیون مترمکعب و حدود ۲۰ میلیارد تومان ارزیابی و اضافه کرد: در این پروژه قرار بر این بود لایروبی پای این اسکله توسط سازمان بنادر و دریانوردی انجام شود، بنابراین در حال حاضر پیمانکار انتخاب شده و امیدوارم طی چند ماه آینده شاهد بهره برداری این اسکله باشیم.