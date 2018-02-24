۱۱۲ کیلوگرم تریاک در شاهرود کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ناجا، سردار روح الامین قاسمی از کشف ۱۱۲ کیلوگرم تریاک توسط ماموران پلیس مبارزه بامواد مخدر شاهرود خبر داد و تاکید کرد: ماموران پلیس مبارزه باموادمخدر پس از دریافت خبری مبنی برانتقال ده ها کیلوتریاک از استان سیستان و بلوچستان به مقصد یکی از استانهای شمالی کشور، سه اکیپ از ماموران به همراه اکیپی از مرکز استان سمنان محورهای مواصلاتی شهرستان شاهرود راتحت پوشش قرار دادند.

وی افزود: پس از شناسایی خودروهای حمل مواد در یکی از جاده های اطراف شاهرود به نامبردگان دستور ایست داده که رانندگان خودروها بدون توجه به فرمان پلیس متواری شدند، همچنین این افراد از تجهیزات نصب شده بر روی خودرو در راستای فرار از چنگ ماموران استفاده کردند اما درنهایت ماموران با استفاده از اسلحه وبا هدف قرار دادن لاستیکهای خودرو، خودروهای مورد نظر را متوقف ساختند.

فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: قاچاقچیان جوان پس از زمین گیر شدن، خودروهای خود را رها و با استفاده از تاریکی شب قصد فرار داشتند که ماموران ورزیده پلیس مبارزه با مواد مخدر با تعقیب آنان در نهایت هر شش قاچاقچی را دستگیر و در بازرسی از خودروها ۱۱۲ کیلوگرم مواد مخدر ازنوع تریاک را کشف کردند.

قاسمی بیان کرد: متهمان برای بررسی قضایی به دادسرا معرفی شدند.