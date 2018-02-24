نامه اعضای شورای عالی استان ها به آیت الله هاشمی شاهرودی

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان اجلاس اخیر شورای عالی استان ها، اعضا نسبت به ادامه تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد ابراز نارضایتی کردند. این موضوع، نگارش نامه ای خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به همراه آورد. متن این نامه همراه با اسامی امضاکنندگان امروز منتشر شد:

حضرت آیت ا... هاشمی شاهرودی

ریاست محترم تشخیص مصلحت نظام

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضرید از دستاوردهای انقلاب های مشروطه و اسلامی و با دفاع علمای بزرگ اسلامی حضور اقلیت های دینی در مجالس قانونگذاری و امور اجرایی است و آنها همانگونه که در پرداخت مالیات و عوارض و .... و دفاع از شهرها و تقدیم شهداء و ... مشارکت دارند به برکت اسلام ، حق حضور و اضهار نظر در مراجع قانونی کشور را هم دارند.

اخیرا فقهای محترم شورای نگهبان ، پس از انتخاب سپنتا نیک نام برای بار دوم به عنوان عضو شورا و پس از طی کل مراحل قانونی و تایید مراجع ذیربط اجرایی و نظارتی و رای بالای مردم شهر یزد ، نظریه ای عنوان و با شکایت یکی از کاندیداهایی که به شورا راه نیافته بود و بر اساس رای شعبه ای از دیوان عدالت اداری ، عضویت ایشان موقتا تعلیق که این تعلیق موقت تا کنون ادامه دارد.

پس از طرح موضوع در شورای شهرهای مختلف و دخالت روسای قوای اجرایی و مقننه ، مجلس باطرح دو فوریتی در صدد جبران بر می آید. پس از تصویب طرح در مجلس ، شورای نگهبان با آن مخالفت و مجلس مجددا بر رای خود تاکید مینماید و موضوع به آن مجمع محترم ارجاع می گردد.

با توجه به اهمیت موضوع برای شورای عالی استان ها و نظر به سوگند آنها و تاکید قانون اساسی به رفع تبعیض و توسعه عدالت توسط شوراها و تاکید تصمیم آن مجمع در:

ادامه زندگی و همزیستی مسالمت آمیز بین ادیان و اقلیتها

تعمیق امنیت و عدالت اجتماعی

حفظ دستاورد بزرگ انقلابهای مشروطه و اسلامی و حضور نماینده اقلیتهای دینی در مجالس مقننه

ایجاد امید و عشق به جمهوری اسلامی در بین سایر ادیان

و....

خواهشمند است دستور فرمائید در اولین فرصت به این موضوع رسیدگی و موجبات همدلی را بیش از پیش در جامعه فراهم نمایند.

امضاکنندگان:

مرتضی الویری، غلامعلی سفید، سید محمود میرابوالقاسمی، وحید پورقاسم، حمید پاکی، پویامجرد، غلامرضاضیائی، حسین میرزائیان، حامدصادقیان، محمدحسین محمدمیرزا، مظفر میرزاد، حمداله بیگی، طاها دشتی مطلق، محمد قانبیلی، علیرضا کبیری، مهدی محمودی، لطف الله شیخ سامانی، امیر شهلا، سید حسین علوی نسب، علی محمد اله یاری، حسین اکبری، محمود امینی، علیرضا ایزدی، علی اکبرعمارلو، عدنان محمد رضایی، جلیل جعفری، مرتضی صالحی نژاد، محمد برزه کار، رضا شاه حسینی، حمزه قادری، شه بخش گرگیج، سید عبدالرزاق موسوی، علی قاسمی، عباس افتخاری، هلاله امینی، علی هاشمیان، مهردادامینی، بهرام امیری، حبیب اله عاملی مقدم، فرزاد آذریان، تاج محمد بخشی زاده ، کامبخش مباشر امینی، سید حسین موسوی، فرهادنیک نهاد، علی محمد صالحی نسب، مراد حسین رضایی، سید مقیم مقیمی، صاحب شریفی، سید علی آقامیری، حسام الدین شریفی، سعید صوفی، کیانوش جهانبخش، سید یعقوب دریانورد، حمید بادامی، عباس محمدصالحی، رضافیروز رنجبر، یوسف اسدی و عزیزسارانی