  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱ دی ۱۳۸۵، ۱۳:۰۱

ایران برای نخستین بار در انجمن جهانی جراحی کلیه صاحب کرسی شد

ایران برای نخستین بار در انجمن جهانی جراحی کلیه صاحب کرسی شد

دکتر ناصر سیم فروش گفت: ایران در انتخابات اخیر در کنگره جهانی انجمن جهانی جراحی کلیه در میان 3 هزار شرکت کننده از 50 کشور جهان توانست با قاطعیت آراء یک کرسی در انجمن جهانی جراحی کلیه کسب کند.

دکتر ناصر سیم فروش - عضو هیئت مدیره انجمن جهانی جراحی کلیه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چگونگی کسب این کرسی افزود: در طول دو دهه اخیر با تربیت نیروهای متخصص در زمینه جراحی کلیه و عضویت بیش از 100 متخصص ایرانی در این انجمن توانستیم حضور مطلوبی در آخرین انتخابات هیئت مدیره انجمن جهانی جراحی کلیه داشته باشیم .

مدیر گروه جراحی کلیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: من به طور شخصی از 20 سال پیش در این انجمن جهانی مقاله ارائه می کردم و زمانی که 20 سال پیش برای اولین بار در این انجمن حضور پیدا کردم، انجمن قصد داشت 3 عضو ایرانی را به دلیل پرداخت نکردن حق عضویت اخراج کند. اما اکنون با حضور مطلوب متخصصان ایرانی وضعیت به نفع ایران تغییر کرده است.

وی یاد آور شد: در آخرین کنگره سالیانه انجمن جهانی جراحی کلیه 70 متخصص از ایران حضور داشتند که حدود 80 مقاله را ارائه کردند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اضافه کرد: در انتخابات هیئت مدیره این انجمن جهانی من از طرف مصر به عنوان کاندید عضویت در هیئت مدیره انجمن جهانی جراحی کلیه انتخاب شدم .

وی اظهار داشت: هیئت مدیره انجمن جهانی جراحی کلیه متشکل از 12 نفر به ریاست آمریکا است. کشورهای مختلف در این هیئت مدیره حضور دارند و تصمیمات استراتژیک در خصوص جراحی کلیه در جهان را اتخاذ می کنند.

سیم فروش خاطرنشان کرد: ایران در حال حاضر دارای مقام نهم جهان در جراحی کلیه است و مهمترین پارامتر در این انتخاب تربیت متخصصان در زمینه جراحی کلیه است. این انتخاب از طریق رای گیری انجام می شود و اگر ایران اعضای فعال در انجمن نداشته باشد نمی تواند چنین موقعیتی را بدست بیاورد.

وی افزود: کنگره جهانی جراحی کلیه هر دو سال یکبار برگزار می شود و سال آینده به مناسبت دویستمین سالگرد تشکیل این انجمن در پاریس برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، دکتر "ناصر سیم فروش" فوق تخصص جراحی کلیه و مدیر گروه جراحی کلیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عضویت هیئت مدیره انجمن جهانی جراحی کلیه انتخاب شده است.

کد مطلب 423611

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه