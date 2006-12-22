ایران برای نخستین بار در انجمن جهانی جراحی کلیه صاحب کرسی شد

دکتر ناصر سیم فروش - عضو هیئت مدیره انجمن جهانی جراحی کلیه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چگونگی کسب این کرسی افزود: در طول دو دهه اخیر با تربیت نیروهای متخصص در زمینه جراحی کلیه و عضویت بیش از 100 متخصص ایرانی در این انجمن توانستیم حضور مطلوبی در آخرین انتخابات هیئت مدیره انجمن جهانی جراحی کلیه داشته باشیم .

مدیر گروه جراحی کلیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: من به طور شخصی از 20 سال پیش در این انجمن جهانی مقاله ارائه می کردم و زمانی که 20 سال پیش برای اولین بار در این انجمن حضور پیدا کردم، انجمن قصد داشت 3 عضو ایرانی را به دلیل پرداخت نکردن حق عضویت اخراج کند. اما اکنون با حضور مطلوب متخصصان ایرانی وضعیت به نفع ایران تغییر کرده است.

وی یاد آور شد: در آخرین کنگره سالیانه انجمن جهانی جراحی کلیه 70 متخصص از ایران حضور داشتند که حدود 80 مقاله را ارائه کردند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اضافه کرد: در انتخابات هیئت مدیره این انجمن جهانی من از طرف مصر به عنوان کاندید عضویت در هیئت مدیره انجمن جهانی جراحی کلیه انتخاب شدم .

وی اظهار داشت: هیئت مدیره انجمن جهانی جراحی کلیه متشکل از 12 نفر به ریاست آمریکا است. کشورهای مختلف در این هیئت مدیره حضور دارند و تصمیمات استراتژیک در خصوص جراحی کلیه در جهان را اتخاذ می کنند.

سیم فروش خاطرنشان کرد: ایران در حال حاضر دارای مقام نهم جهان در جراحی کلیه است و مهمترین پارامتر در این انتخاب تربیت متخصصان در زمینه جراحی کلیه است. این انتخاب از طریق رای گیری انجام می شود و اگر ایران اعضای فعال در انجمن نداشته باشد نمی تواند چنین موقعیتی را بدست بیاورد.

وی افزود: کنگره جهانی جراحی کلیه هر دو سال یکبار برگزار می شود و سال آینده به مناسبت دویستمین سالگرد تشکیل این انجمن در پاریس برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، دکتر "ناصر سیم فروش" فوق تخصص جراحی کلیه و مدیر گروه جراحی کلیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عضویت هیئت مدیره انجمن جهانی جراحی کلیه انتخاب شده است.