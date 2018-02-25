حمله خمپاره ای تروریستها به دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، گروه های تروریستی لحظاتی پس از تصویب قطعنامه آتش بس در سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد دمشق را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.

گفتنی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد شنبه شب قطعنامه پیشنهادی کویت و سوئد را درباره آتش بس در غوطه شرقی دمشق تصویب کرد.

این قطعنامه به اتفاق آراء به تصویب رسید و تمامی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به آن رأی مثبت دادند.

نماینده کویت در سازمان ملل در خصوص این قطعنامه گفت: بر اساس قطعنامه ۲۴۰۱ گذرگاه‌هایی برای ارسال کمک به مناطق تحت محاصره ایجاد خواهد شد.

«منصور عیاد العتیبی» افزود: این قطعنامه حل موقت مشکل است، حل دائمی از راه‌های سیاسی است.

طبق مفاد این قطعنامه، حملات علیه افراط گرایان وابسته به داعش، القاعده، جبهه النصره و دیگر گروه‌های تروریستی که در فهرست سازمان ملل ذکر شده اند، از شمول آتش‌بس خارج است.

خارج کردن گروه‌های وابسته به القاعده از دامنه شمول آتش‌بس، از مهمترین تغییرات مورد تقاضای روسیه پیش از تصویب قطعنامه بود.

این قطعنامه پنج شنبه گذشته از سوی نمایندگان سوئد و کویت به شورای امنیت ارائه شد. طبق مفاد این قطعنامه، آتش بس سراسری در سوریه در بازه زمانی ۷۲ ساعت پس از تصویب این قطعنامه برقرار و خروج مجروحان و تحویل کمکهای بشر دوستانه ظرف ۴۸ ساعت پس از تصویب آتش بس آغاز می شود.

لازم به ذکر است که از روز پنج شنبه تاکنون، رأی گیری برای این قطعنامه چندین بار به تعویق افتاده بود.

در نشستهای پیشین شورای امنیت پیرامون بحران انسانی در سوریه، روسیه خواستار تغییراتی در پیش نویس قطعنامه شد.

درمقابل، دیپلماتهای غربی روسیه را به وقت کشی متهم کردند و دولت فرانسه نیز بدون توجه به سکوت غیرموجه خود در قبال بحران انسانی در یمن مدعی شد که عدم اقدام به موقع (!) ممکن است پایان دوران اقتدار و مرجعیت سازمان ملل را رقم زند!

از سوی دیگر آمریکا، انگلیس و فرانسه نیر خواستار تصویب قطعنامه آتش بس ۳۰ روزه بدون فوت وقت شده بودند.

«استفان دیمیستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز گفت که «با تصویب و برقراری این آتش بس، امکان دسترسی سریع و بدون مانع به غوطه شرقی باید فراهم شود».