سیلابی شدن محور دهلران-اندیمشک/ یک ماشین غرق شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یک دستگاه خودروی پراید با یک سرنشین در محور مواصلاتی دهلران - اندیمشک طعمه سیلاب شد.
سرنشین به وسیله هلال احمر و آتش نشانی دشت عباس نجات یافت.
سیلابی شدن جاده دشت عباس باعث ایجاد اختلال در عبور و مرور شده است.
مجتبی میهن پرست کارشناس هواشناسی استان ایلام گفت: سامانه بارشی که وارد استان ایلام شده، در مناطق جنوب استان این سامانه پرقدرت تر خواهد بود که احتمال آبگرفتگی معابر وجود خواهد داشت.
وی از ورود سامانه بارشی جدید از روز دوشنبه خبر داد و افزود: از روز دوشنبه موج بارشی بعدی وارد استان می شود که تا روز چهارشنبه این سامانه بارشی در استان ادامه خواهد داشت.
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