خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – بهنام عبداللهی: از عرشه پله‌مانندش بالا می‌رود، به آسانی خوردن آب؛ به آسانی غرق شدن. سپس روی بالاترین نقطه می‌ایستد یا می‌نشیند. کم کم برای ماشین‌ها و آدم‌های رهگذر از فلکه دانشگاه تبریز، این صحنه تکراری شده است؛ طوری که فکر می‌کنند آدمی که بالای پل «شهدای دانشجو» ایستاده، جزوی از اعضای پل به حساب می‌آید.

از بهمن ۹۴ که تقاطع غیرهمسطح شهدای دانشجو به بهره‌برداری رسید، تا همین بهمن امسال، اوضاع همین است. بیش از ۴نفر این پل را وسیله قرار داده‌اند تا خواسته‌شان برسند. هرچند خوشبختانه هیچ‌یک از این ۴نفر به مرحله سقوط از این ارتفاع نرسیده اند؛ اما حالا این پل به عنوان «پل نمایش خودکشی» معروف شده است.

در شهرهای بزرگ و جوامع صنعتی، پل‌ها یا ساختمان‌های بسیار مرتفعی وجود دارند که افراد برای خودکشی از آن‌ها استفاده می‌کنند اما پل شهدای دانشجو تبریز از ارتفاع آنچنانی هم برخوردار نیست و فقط سهولتی که برای بالا رفتن در اختیار افراد گذاشته است، باعث شده یکی از بهترین گزینه‌ها برای تظاهر به خودکشی باشد.

«تظاهر به خودکشی»، چون هیچ‌یک از افرادی که بر روی این پل نسبت به خودکشی اقدام کرده‌اند خود را پایین نینداخته‌اند؛ بلکه منتظر مانده‌اند آدم‌ها دوربین به دست اطراف پل بایستند، نیروی انتظامی و آتش‌نشانی و اورژانس اجتماعی از راه برسند و سپس با دریافت امتیاز پایین بیایند.

حتی اخیرا خبری در فضای مجازی منتشر شد که پسر جوانی که قصد خودکشی داشت، پس از حضور دختر جوانی در صحنه از خودکشی منصرف شد و پایین آمد.

«وظیفه ما نامه‌نگاری با شهرداری منطقه یک بود»

در این زمینه مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری تبریز هم که نیروهایشان در بیشتر این خودکشی‌ها در صحنه حاضر بوده‌اند، تظاهری بودن این خودکشی‌ها را تایید می‌کند.

آتش‌پاد طالب‌نژاد به خبرنگار مهر گفته است که انتشار عکس و مطالب فراوان راجع به اتفاقات «پل شهدای دانشجو» باعث شد این پل به پل خودکشی معروف شود و چون در مرکز شهر و به نوعی در مرکز توجهات قرار گرفته و گزینه مناسبی برای جوانانی است که به هر دلیلی قصد تهدید به خودکشی دارند. فردی را می‌توانیم نجات بدهیم که نجات بخواهد نه فردی را که برای از بین بردن خود اقدام می‌کند او آتش‌نشانی را در این قضایا مسئول نمی‌داند و می‌گوید تنها کاری که از دست این سازمان برمی‌آید، در اختیار قرار دادن نیروها و تجهیزات برای نجات افراد در همه موارد است.

سازمان عمران شهرداری تبریز و معاونت فنی و عمرانی شهرداری ایمنی این پل را تایید کرده و ساخته‌اند. طالب‌نژاد گفته است که ما از همان اول ناامن بودن این پل را برای شهرداری منطقه یک تبریز نامه‌نگاری کرده‌ایم تا سریعا در جهت ایمن‌سازی آن اقدامات لازم انجام شود.

برخلاف تصور بسیاری از افراد که آتش‌نشانی در نجات از خودکشی افراد وظایفی دارد، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تبریز گفته که ما فردی را می‌توانیم نجات بدهیم که نجات بخواهد نه فردی را که برای از بین بردن خود اقدام می‌کند.

به گفته طالب‌نژاد پهن کردن تشک نجات چیزی حدود ۱۵دقیقه طول می‌کشد و وقتی فرد نسبت به تغییر مکان خود اقدام می‌کند باز باید همین زمان صرف بستن و پهن کردن تشک در مکان دیگر صورت بگیرد، پس عملا با این روش فردی را که واقعا قصد خودکشی دارد نمی‌توان نجات داد. شهرتی که برای پل به‌وجود آمده، چیزی شبیه یک رستوران معروف است که حتی جوانانی هم که میلی به غذا ندارند هم دوست دارند که طعم غذاهای آن را تست کنند

درحالی که اکنون افکار عمومی جامعه در قضای پیش‌آمده ناامنی پل و بی‌توجهی مدیریت شهری را مقصر می‌داند، شهرداری نیز هدف این اقدامات را به‌چالش کشیدن مدیریت شهری تبریز عنوان می‌کند.

شهردار منطقه یک تبریز در گفتگویی، گفته بود که اگر ما مانع هم ایجاد کنیم فرد می‌تواند در هر مکان دیگر اقدام به خودکشی کند مثلا فرد روی برجی در تبریز برود و تهدید به خودکشی کند!

در ماه‌های اخیر هیچ‌ برج و پل دیگری در تبریز به اندازه پل شهدای دانشجو خبرساز نبوده است. بنظر می‌رسد شهرتی که با عنوان پل خودکشی برای این پل به‌وجود آمده، چیزی شبیه یک رستوران معروف است که حتی جوانانی هم که میلی به غذا ندارند، دوست دارند طعم غذاهای آن رستوران را تست کنند.

جلیل یاری، یک شهروند تبریزی فعال در فضای مجازی، چند راه‌کار برای جلوگیری از اقدام به‌خودکشی شهروندان در پل شهدای دانشجو ارائه کرده است.

او علاوه بر اینکه نصب موانع برای از بین بردن سهولت بالارفتن از پل را ضروری دانسته، یک پیشنهاد جالب هم داده است: «پل به نام «پل زندگی» و یا «پل امید» نامگذاری شود تا تداعی‌گر حیات و سرزندگی باشد.»

استفاده از رنگ‌های شاد، عنوان یکی دیگر از پیشنهادهای آقای یاری است: «بهتر است از رنگ‌های نشاط‌بخش (صورتی، آبی آسمانی، فیروزه‌ای و سبز ) و طرح‌های زیبا و طبیعی و نقوش اسلیمی بر روی سازه‌های پل استفاده شود.»

در معرض دید قرار دادن شماره اورژانس اجتماعی و یک دستگاه تلفن همگانی برای تماس با مشاور، از جمله پیشنهادهای این شهروند برای جلوگیری از خودکشی‌های مکرر بر روی پل شهدای دانشجو تبریز است.

مردم در اثر فشار اقتصادی، خودکشی هم می‌کنند

گستردگی خبرهای مربوط به این پل، چهره‌های شهر را هم به نگرانی واداشته است. روح‌الله دهقان‌نژاد مجری صدا و سیما و مسئول بسیج رسانه آذربایجان شرقی طی یک پست اینستاگرامی نسبت به اتفاقات پل شهدای دانشجو واکنش نشان داده بود.

او شهرداری تبریز را مخاطب خود قرار داده و با لحنی کنایه‌آمیز گفته بود از وقتی شهرداری صندوق‌های کمیته امداد را جمع‌آوری کرده، حدود ۱۰۰میلیون تومان از محل کمک‌های مردمی این ارگان کم شده است؛ پس باید انتظار داشت مردم بی بضاعت بر اثر فشارهای اقتصادی دست به خودکشی هم بزنند.

هدف از ایجاد و احداث این پل، کاهش ترافیک عنوان شده بود. حالا نمایش‌هایی که بر روی پل به صحنه می‌روند، نه‌تنها در محدوده پل منصور تا ابتدای بلوار استاد شهریار، بلکه در اذهان و افکاری عمومی جامعه هم ترافیکی به مراتب سنگین‌تر به‌وجود می‌آورند.

چه آماری از این خودکشی‌ها خواهد توانست مدیران شهری را نسبت به ایمن‌سازی مکان‌های مشابه ترغیب کند و اصلا شهرداری برای حل این معضل چقدر کافی خواهد بود؟ آیا ایمن‌سازی پل شهدای دانشجو می‌تواند جوانانی را که درباره این گونه موضوعات فکر کرده، بازدارد؟