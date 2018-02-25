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۶ اسفند ۱۳۹۶، ۸:۵۲

مدیرگروه سلامت محیط دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه خبر داد:

تشدید بازرسی‌های بهداشتی طی ایام نوروز در استان کرمانشاه

تشدید بازرسی‌های بهداشتی طی ایام نوروز در استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرگروه سلامت محیط دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه از تشدید بازرسی‌های بهداشتی طی ایام نوروز در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، جلسه کمیته استانی بهداشت، سلامت و محیط زیست با حضور مدیر گروه و کارشناسان سلامت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و نمایندگانی از ادارات مختلف استان در این معاونت تشکیل شد.

مدیرگروه سلامت محیط و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، هدف از برگزاری این نشست را هماهنگی‌های بین بخشی در راستای مدیریت بهتر خدمات سلامت نوروزی در استان برشمرد و گفت: اکیپ‌های بازرسی و نظارت واحد سلامت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه به صورت شبانه روزی با هدف حفظ و ارتقای سطح سلامت شهروندان و مسافران نوروزی در ایام نوروز فعال خواهند بود.

امیر کرمی با اشاره به اهمیت بسیج سلامت نوروزی، بر لزوم همکاری همه ارگان‌ها جهت حفظ سلامت و ارتقای بهداشت شهر و مسافرین نوروزی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه هر ساله با نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروزی فعالیت برخی از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن اقامتی تفریحی و بین راهی، سرویس‌های بهداشتی در سطح شهر و در کنار جاده‌ها و ... به شدت افزایش می‌یابند، تصریح کرد: کارشناسان سلامت محیط این معاونت در این ایام به صورت ویژه مسئولیت نظارت، بازرسی و تامین شرایط بهداشتی در راستای ارتقای سطح سلامت و پیشگیری از بروز اپیدمی‌های منتقله از آب و غذا را بر عهده دارند.

مدیرگروه سلامت محیط و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بازرسی و نظارت کامل کارشناسان بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه به منظور آسایش و رفاه حال شهروندان و مسافران نوروزی انجام خواهد شد

لازم به ذکر است، در این جلسه نمایندگان ادارات به بیان برنامه‌های خود در ایام نوروز پرداختند و همکاری خود را با ارگان‌های مربوطه اعلام کردند.

کد مطلب 4236173

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