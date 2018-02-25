به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، جلسه کمیته استانی بهداشت، سلامت و محیط زیست با حضور مدیر گروه و کارشناسان سلامت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و نمایندگانی از ادارات مختلف استان در این معاونت تشکیل شد.

مدیرگروه سلامت محیط و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، هدف از برگزاری این نشست را هماهنگی‌های بین بخشی در راستای مدیریت بهتر خدمات سلامت نوروزی در استان برشمرد و گفت: اکیپ‌های بازرسی و نظارت واحد سلامت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه به صورت شبانه روزی با هدف حفظ و ارتقای سطح سلامت شهروندان و مسافران نوروزی در ایام نوروز فعال خواهند بود.

امیر کرمی با اشاره به اهمیت بسیج سلامت نوروزی، بر لزوم همکاری همه ارگان‌ها جهت حفظ سلامت و ارتقای بهداشت شهر و مسافرین نوروزی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه هر ساله با نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروزی فعالیت برخی از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن اقامتی تفریحی و بین راهی، سرویس‌های بهداشتی در سطح شهر و در کنار جاده‌ها و ... به شدت افزایش می‌یابند، تصریح کرد: کارشناسان سلامت محیط این معاونت در این ایام به صورت ویژه مسئولیت نظارت، بازرسی و تامین شرایط بهداشتی در راستای ارتقای سطح سلامت و پیشگیری از بروز اپیدمی‌های منتقله از آب و غذا را بر عهده دارند.

مدیرگروه سلامت محیط و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بازرسی و نظارت کامل کارشناسان بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه به منظور آسایش و رفاه حال شهروندان و مسافران نوروزی انجام خواهد شد

لازم به ذکر است، در این جلسه نمایندگان ادارات به بیان برنامه‌های خود در ایام نوروز پرداختند و همکاری خود را با ارگان‌های مربوطه اعلام کردند.