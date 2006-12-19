ارتش آمریکا در آستانه متلاشی شدن است / کاخ سفید باید با ایران و سوریه گفتگو کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست،" کالین پاول" در گفتگو با شبکه خبری سی بی اس خاطر نشان کرد که ارتش آمریکا در حال باخت است و وی نمی تواند از افزایش قابل ملاحظه نظامیان آمریکایی در عراق حمایت کند.

وی گفت : در مقابل، خواستار یک استراتژی جدید است که هر چه زودتر مسئولیت امنیت عراق را به دولت این کشور واگذار

می کند و کاهش سطح نظامیان آمریکایی باید تا اواسط سال آتی آغاز شود.

به نوشته این روزنامه، اظهارات پاول، سکوت طولانی مدت وی را درباره مسئله عراق شکست و وی را در مخالفت با موضع دولت آمریکا قرار داد. جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در حال بررسی گزینه ها برای یک استراتژی جدید نظامی است که در بین آنها افزایش سطح نیروها از 15 هزار به 30 هزار نفر قرار دارد که باید به 140 هزار نیروی کنونی در عراق افزوده شوند.

در حالی که بوش نتایج گزارش گروه تحقیق عراق ( گروه بیکر - همیلتون) را رد کرده، اما پاول گفت :" من با ارزیابی بیکر و همیلتون موافقم."

در گزارش این گروه آمده است :"وضعیت در عراق در حال بدتر شدن است و ما در حال باخت هستیم."

وی موافقت خود را با پیشنهاد این گروه برای گفتگوی آمریکا با ایران و سوریه برای حل مشکلات عراق اعلام کرد.

پاول تصریح کرد:"من هیچ تصور غلطی ندارم که هرکدام از ایران و سوریه می خواهند به ما در عراق کمک کنند. من کاملا مطمئنم که آنچه درعراق در حال رخ دادن است تا حد زیادی از سوی خود عراقیها ایجاد می شود. پول، منابع و سلاح هم اکنون در عراق وجود دارند."

از سوی دیگر، یکی از اعضای دموکرات گروه تحقیق عراق اخیرا هشدار داد که اگر دولت آمریکا استراتژی خود را در عراق تغییر ندهد؛ در باتلاق این کشور فرو خواهد رفت .

گروه تحقیق عراق با انتشار گزارش خود در6 دسامبر(15 آذر) خواستارخروج نظامیان آمریکایی تا اوایل سال 2008 همراه با افزایش سرعت آموزش نیروهای عراقی شده است .

این گروه همچنین در گزارش خود خواستار گفتگوهای مستقیم آمریکا با ایران وسوریه برای حل درگیریها در خاورمیانه شده است که کاخ سفید تا کنون در برابر این توصیه مقاومت کرده است .