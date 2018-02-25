افزایش تعداد خودروها در ایلام/ترافیک همچنان معضل اول شهر

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی می شود که با افزایش تعداد خودرو شاهد ترافیک در سطح شهر ایلام هستیم، ترافیکی که مسئولان شهرداری را بر آن داشت در نقاطی از شهر خط ویژه تاکسی ایجاد کنند.

رضا محمدی از شهروندان استان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح بسیار خوبی است که باعث می شود بار ترافیک کم و هم این که مردم از ناوگان های عمومی استفاده و سریع تر به امورات خود رسیدگی کنند.

خط ویژه فردوسی از میدان ۲۲ بهمن تا میدان حضرت امام به طول تقریبی ۴۰۰ متر ایجاد شده، طرحی که چند ماه بیشتر دوام نیاورد و به طور کامل جمع شد.

با جویای علت آن استقبال نکردن تاکسی داران از این طرح به میان آمده شد، اما فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی استان نظر دیگری دارد.

طرح ها کارشناسی شده نیست

سرهنگ محسن ناصری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسیری که در این طرح انتخاب شده بود کارشناسی شده نبود و ما از ابتدا مخالف این طرح بودیم.

وی افزود: خط ویژه بایستی منتهی به هسته مرکزی شهر باشد که این طرح به هسته مرکزی طرح منتهی نمی شدچراکه باید عرض خیابان زیاد باشد، خط ویژه در این طرح در وسط خیابان قرار می گیرد.

با وجود این که طرح قبلی خط ویژه تاکسی شکست خورده به نظر می رسد رانندگان تقاضای ایجاد خطوط ویژه تاکسی در سایر نقاط شهر را دارند.

سرهنگ ناصری اضافه کرد: مسیری که به عنوان خط ویژه در نظر گرفته شده بود بارها کارشناسی های لازم در این زمینه به عمل آمد اما جوابگو نیست.

امیدواریم مسئولان با اجرای طرح های کارشناسی شده بتوانند مشکلات ترافیکی شهر ایلام را کمتر کنند.