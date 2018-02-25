به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین آلبوم موسیقی فیلم های سامان احتشامی آهنگساز و نوازنده پیانو به همت مرکز موسیقی بتهون و صاحب امتیازی موسسه «آوای باغ مهر» در دسترس علاقه مندان قرار گرفت.

در توضیح این اثر آمده است: «از یکصد و سی دقیقه موسیقی‌های ساخته شده توسط سامان احتشامی برای فیلم‌های سینمایی در مدت پانزده سال، هفتاد دقیقه موسیقی خالص (یعنی دارای شخصیت ملودیک و مستقل از افکت‌ها و با صداهای زمینه)، جداسازی شده است. این حاصل چهار هزار و دویست ثانیه عاشقانه سازی در این پانزده سال است.»

موسیقی فیلم‌هایی چون «این ترانه عاشقانه نیست» به کارگردانی رحمان رضایی، «رستگاری در هشت و بیست دقیقه» به کارگردانی سیروس الوند، «شکاف» به کارگردانی منوچهر اسلامی، «خط ساغر» به کارگردانی سعید پورشعبانی، «شازده کوچولو» به کارگردانی نورالدین زرین کلک در این مجموعه گنجانده شده است.

علیرضا میرعلینقی پژوهشگر و منتقد موسیقی در یادداشتی برای آلبوم موسیقی فیلم‌های سامان احتشامی نوشته است: «سامان احتشامی به عنوان موسیقیدان از سویی به عنوان آهنگساز موسیقی فیلم، ریشه های عمیق در دوره ای دارد که سینمای خودگردان ملی از سال های ۱۳۴۰ و حتی تا اوایل ۱۳۷۰ وجود داشته است. سینمایی که موضوع ایرانی، تماشاگر ایرانی و موسیقی ایرانی داشت و بزرگانی چون اسفندیار منفردزاده، مجتبی میرزاده، انوشیروان روحانی و همایون خرم آغازکنندگانش بودند. دو نفر اول در حوزه تخصصی موسیقی فیلم و دو نفر بعدی در حوزه تخصصی آهنگ و ترانه‌سازی فعالیت داشتند که البته بیشتر به ترانه و صدای خواننده متکی بودند و شاهکارهایشان را بر آن اساس می‌نوشتند، نه بر پایه درک تصویری از فیلم. کار سامان احتشامی دشوارتر است چرا که در نفس خود وابسته به موسیقی بی‌کلام است و می‌داند که موسیقی ناب باید خودش حرف را بزند و به عنصر دیگری غیر از صدای خالص، متکی نباشد. شاید از این روست که این آلبوم را می‌شود به تنهایی هم شنید و بارها هم شنید.»

سامان احتشامی ۹ اثر دیگر در دست انتشار داشت که سه اثر آن از تابستان ۹۶ روانه بازار شده است. «همایون‌های همایون»، «گریبان» با علی عمرانی و موسیقی فیلم‌های این موزیسین و ۶ اثر دیگر این هنرمند نیز به مرور روانه بازار نشر خواهند شد.