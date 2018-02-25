۶ محور کشور تا اطلاع ثانوی مسدود است/ اعلام محورهای جایگزین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی افزود: محور اولنگ-شاهرود در استان های گلستان و سمنان، محور دیزین-شمشک در استان های تهران و البرز، محور فرعی گنجنامه-تویسرکان در استان همدان، از جمله محورهای مسدود هستند.

وی ادامه داد: محور یاسوج-پادنا در استان کهگیلویه و بویراحمد به علت بارش برف مسدود است و محور جایگزین یاسوج-سمیرم-پادنا است.

رحمانی افزود: در استان های اردبیل و گیلان محور پونل-خلخال به علت بارش شدید برف و عدم ایمنی کافی مسدود است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا، گفت: در استان ایلام محور دره شهر -پلدختر محدوده واریانات چشمه شیرین، به علت ریزش کوه مسدود گردید و مسیر جایگزین جاده قدیم چشمه شیرین است.