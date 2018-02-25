ساخت سریال تلویزیونی مفاخر ایران در شیراز کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تقی سهرابی صبح یکشنبه در نشست خبری ساخت سریال تلویزیونی مفاخر ایران، گفت: یکی از وظایف بزرگ رسانه توجه به داشته های تاریخی و فرهنگی است که در این راستا هنر باید در اختیار معرفی این بزرگان باشد.

وی ادامه داد: در این راستا شهر شیراز دارای جایگاه والایی است و همواره محلی برای اندیشمندان و هنرمندان بزرگ ایران و جهان بود که نمونه آن سعدی، حافظ و خواجو است.

مدیرکل صدا و سیمای فارس تصریح کرد: مفتخر هستیم در شرایط ایجاد شد صدا و سیمای فارس اقدام به ساخت سریالی از این بزرگان خواهیم کرد.

سهرابی یادآور شد: این کار بزرگ با همکاری و مشارکت یکی از بنیادهای خیریه فرهنگی و آموزشی انجام می شود.

وی افزود: توجه ویژه ای به استعدادهای بومی و به خصوص جوانان وجود دارد در خصوص بازیگران پس از مشخص شدن کارگردان انجام می شود اما تاکید بر استفاده از بهترین ها است.

مدیرکل صدا و سیمای فارس تصریح کرد: کارگردان های بزرگی داریم که برای تولید سریال حضرت شاه چراغ(ع) با کارگردان هایی مانند میرباقری صحبت کردیم در این سریال نیز مذاکره با بزرگان کارگردانی ایران صحبت شده و به زودی نتیجه نهایی اعلام می شود.

سهرابی یادآور شد: مدت زمان پیش بینی شده برای ساخت این پروژه حدود ۵ تا ۷ سال است که امیدوارم به ساخت یک شهرک سینمایی در شیراز نیز منجرب شود.

وی در خصوص پخش این سریال در شبکه های مختلف نیز گفت: اولویت پخش سریال های اینگونه در شبکه ۱ سیما و سپس شبکه های دیگر بازپخش خواهند کرد البته حق اصلی در شبکه فارس محفوظ است.

مدیرکل صدا و سیمای فارس در پاسخ به سوالات خبرنگار مهر، نیز گفت: در بین بهترین های بازیگری کشور بهترین های ملی استان فارس استفاده خواهند شد و ارتقاع فرهنگی و جایگاهی فارس مد نظر قرار دارد و اصل مهم استفاده از بهترین ها است.