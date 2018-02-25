کرمان برای حضور در سطح اول والیبال کشور خیز برداشت

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: از سری مسابقات لیگ والیبال دسته یک مرحله نیم نهایی لاستیک بارز و شهرداری جوان ارومیه برای سومین بار در شهر ارومیه به مصاف یکدیگر می روند.

در حالی تیم بارز امروز ساعت ۱۶ به مصاف ارومیه می رود که هفته گذشته بارز موفق شد در خانه خود و در حضور بیش از دوهزار تماشاچی، تیم ارومیه را با نتیجه قاطع سه بر یک شکست دهد تا تکلیف صعود به بازی سوم کشیده شود بارز می تواند فردا تاریخ ساز شود و برای اولین بار به سوپر لیگ کشور صعود کند.

بلند قامتان کرمانی از روحیه بالای خود صحبت می کنند و امیدوار هستند با شکست ارومیه جواز حضور در سوپر لیگ کشور را گرفته و به فینال این مسابقات صعود کنند.

حامد پور خوش سفر سرمربی تیم بارز در گفتگویی با خبرنگار مهر افزود: امروز سومین بازی خود را مقابل شهرداری جوان ارومیه بازی خواهیم کرد که بازی اول خود را که در ارومیه برگزار شد با نتیجه خیلی نزدیک واگذار کردیم و سومین بازی در کرمان با نتیجه سه بر یک ارومیه را شکست دادیم و با روحیه خیلی خوبی مقابل ارومیه قرار می گیرم.

وی افزود: تمرین خیلی خوبی داشتیم انشاالله فردا هم بازیکنانم این نشاط و روحیه را داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: ارومیه سالن بسیار خوبی دارد، تماشاگر حرفه ای دارند و خوب تشویق می کنند تیم های که ارومیه آمدند به مشکل برخوردند و خدا رو شکر بچه های ما با این جو آشنا شدند و امیدوارم امروز مثل بازی کرمان تیم ارومیه را شکست دهیم.

برای صعود به ارومیه آمده ایم

مصطفی عباسلو، کاپیتان لاستیک بارز نیز گفت: یک بازی مرگ زندگی داریم شاید نتیجه برای شهرداری جوان ارومیه مهم نباشد برای اینکه این شهر تیم لیگ برتری دارند اما برای استان کرمان خیلی مهم است که به سوپر لیگ کشور صعود کنیم.

وی افزود: با توجه به نتیجه ای که در کرمان رقم خورد شاید همه فکر کنند که بازی راحتی داشته باشیم بزرگان والیبال هم می دانند در سالن ارومیه و جلو این هوادار بازی کردن خیلی سخت است.

وی خاطر نشان کرد: اولین سال است که دارم کرمان بازی می کنم باشگاه خیلی حرفه ای عمل کرده است و از مدیر عامل تیم تشکر می کنم.

بازیکن دیگر این تیم می گوید: هادی برشام هستم حدود هفت سال والیبال حرفه ای بازی می کنم شش سال در خدمت شهر کرمان بودم امسال هم با تیم دانشجویان قهرمان جهان شدیم تیم بارز اول فصل برای قهرمانی بسته شده است و امیدواریم به موفقیت برسیم.

وی افزود: دو بازی با ارومیه انجام دادیم تیم جوان و با انرژی دارند امیدوارم بتوانیم این تیم را شکست بدهیم و صعود کنیم.

وی بیان کرد: از هواداران تشکر می کنم آمدند حمایت کردند و بازیکنان هم تلاش می کنند به لیگ برتر صعود کنیم و جشن صعود را در کرمان با حضور هوادار بگیریم.

خسرو فرهادی، بازیکن کلیدی تیم لاستیک بارز نیز گفت: ۱۳سال لیگ برتر بودم دو سال بارز هستم بچه ها یک دل هستند حساسیت بازی را می دانیم امیدواریم در این بازی بهترین نتیجه را بگیرم.

وی افزود: تیم ارومیه جوان و کم تجربه است از حمایت هواداران سود می برند و بازی امروز از پیش قابل پیش بینی نیست ولی سعی می کنیم بازی را به نفع خودمان به پایان برسانیم.

وی خاطر نشان کرد: خیلی خوشحالم که مدیر عامل تیم کنار ماست و همچنین حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان برای ما خوشایند است با وجود این دو بزرگوار روحیه مضاعفی خواهیم گرفت.

در صورت صعود به بازیکنان پاداش داده می شود

علی رضا خواجه، سرپرست تیم نیز در گفتگوبا خبرنگار مهر بیان داشت: صبح دیروز از کرمان با پرواز به تبریز و از تبریز خودمان را به ارومیه رساندیم، خوشبختانه طبق برنامه ریزی که کرده بودیم به ارومیه رسیدم، عصر دیروز یک جلسه تمرین داشتیم که بچه ها کاملا آماده هستند انشاالله بتوانیم تیم ارومیه را شکست دهیم.

وی افزود: برای بازی فردا پاداش در نظر گرفته شده که پس از جمع بندی با مدیر عامل باشگاه به بازیکنان اعلام خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: بدون محروم و مصدوم به مصاف ارومیه خواهیم رفت با توجه به بردی که در کرمان داشتیم بچه ها روحیه بسیار خوبی برای بازی امروز دارند.