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۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۰۰

رئیس پلیس راه خوزستان:

 محور امیدیه - دیلم مسدود شد

 محور امیدیه - دیلم مسدود شد

اهواز ـ رئیس پلیس راه خوزستان گفت: محور امیدیه - دیلم که استان های خوزستان و بوشهر را به هم متصل کند، مسدود شد.

سرهنگ رضا دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید مسدود شدن محور امیدیه به دیلم اظهار کرد: متأسفانه از سال گذشته که پل اصلی این محور خراب شد یک راه فرعی جایگزین برای تردد خودروها تعیین کردیم ولی با وجود پیگیری های فراوان این پل تعمیر نشده و کار ساخت آن را شروع نکردند.

وی افزود: در حال حاضر هم به دلیل بارندگی، آن راه فرعی مسدود شده چون این راه از کانال می گذرد؛ بارندگی باعث از بین رفتن راه فرعی شده است.

رئیس پلیس راه خوزستان تصریح کرد: با توجه به مسدود شدن این راه فرعی، محور را بستیم و به جای آن را فرعی را به رانندگان اعلام کردیم.

سرهنگ دولتشاهی ادامه داد: کسانی که قصد سفر به بوشهر دارند باید از امیدیه، ماهشهر و هندیجان تردد و کسانی که قصد سفر به بهبهان دارند نیز باید از شهر رامهرمز گذر کنند.

وی در پایان خبر داد: اگر مقداری آب فروکش و بارندگی کاهش پیدا کرد، مسیر فرعی را بازگشایی خواهیم کرد.

کد مطلب 4236264

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