سعید ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، از وجود ۶۳ نمازخانه بینراهی در استان زنجان خبر داد و افزود: در ایام تعطیلات نوروزی باید به وضعیت نمازخانه بینراهی بیشتر توجه شود.
وی اظهار کرد: متأسفانه در تعطیلات عید نوروز شاهد بسته بودن مساجد داخل شهرها هستیم که این اصلاً زیبنده استان زنجان نیست.
رئیس ستاد اقامه نماز استان زنجان گفت: بازدید از نمازخانهها و کنترل بهداشت و نکات لازم و مورد تأکید در دستور کار قرار دارد و باید برای ایام موردنظر این مشکل رفع شود.
ناصری افزود: متأسفانه توجه لازم بر ساماندهی وضعیت نمازخانههای بینراهی در استان وجود ندارد و برای خز نمازخانههای بینراهی در استان زنجان وضعیت مناسبی ندارند.
رئیس ستاد اقامه نماز استان زنجان یادآور شد: باید اداره راهداری برنامهای برای بهسازی و کیفیت نمازخانه بینراهی را داشته باشد و بهصورت دورهای بازرسین خود را برای بازرسی از نمازخانهها مجهز کند.
ناصری افزود: توجه به ساماندهی نمازخانه بینراهی باعث میشود که مسافران دید خوبی نسبت به استان داشته باشند.
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