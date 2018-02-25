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۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۵۴

رئیس ستاد اقامه نماز استان زنجان:

برخی از نمازخانه های بین‌راهی درزنجان وضعیت مناسبی ندارند

برخی از نمازخانه های بین‌راهی درزنجان وضعیت مناسبی ندارند

زنجان-رئیس ستاد اقامه نماز استان زنجان گفت: برخی از نمازخانه های بین‌راهی در استان زنجان وضعیت مناسبی ندارند.

سعید ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، از وجود ۶۳  نمازخانه بین‌راهی در استان زنجان خبر داد  و افزود: در ایام تعطیلات نوروزی باید به وضعیت نمازخانه بین‌راهی بیشتر توجه شود.

وی اظهار کرد: متأسفانه در تعطیلات عید نوروز شاهد بسته بودن مساجد داخل شهرها هستیم که این اصلاً زیبنده استان زنجان نیست.

رئیس ستاد اقامه نماز استان زنجان گفت: بازدید از نمازخانه‌ها و کنترل بهداشت و نکات لازم و مورد تأکید در دستور کار قرار دارد و باید برای ایام موردنظر این مشکل رفع شود.

ناصری افزود: متأسفانه توجه لازم بر ساماندهی وضعیت نمازخانه‌های بین‌راهی در استان وجود ندارد و برای خز نمازخانه‌های  بین‌راهی در استان زنجان  وضعیت مناسبی ندارند.

رئیس ستاد اقامه نماز استان زنجان یادآور شد: باید اداره راهداری برنامه‌ای برای بهسازی و کیفیت نمازخانه بین‌راهی را داشته باشد و  به‌صورت دوره‌ای بازرسین  خود را برای بازرسی از نمازخانه‌ها مجهز کند.

ناصری افزود: توجه به ساماندهی نمازخانه بین‌راهی باعث می‌شود که مسافران دید خوبی نسبت به استان داشته باشند.

کد مطلب 4236336

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