به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله شهبازیپور در رابطه با جزئیات این خبر افزود: با توجه به حادثه سقوط هواپیمای تهران - یاسوج و پیدا شدن برخی از اجساد قربانیان، ممکن است برخی افراد در فضای مجازی نسبت به انتشار تصاویر و فیلمهای خصوصی گرفته شده از اجساد این عزیزان اقدام کنند.
وی افزود: کاربران باید هوشیار باشند و در فضای مجازی به ویژه در شبکههای اجتماعی، هر عکس و فیلمی که در این خصوص دریافت میکنند راانتشار ندهند، زیرا این اقدام علاوه بر اینکه کاری غیراخلاقی است، غیر قانونی بوده و طبق قانون جرم تلقی می شود.
رئیس پلیس فتای استان با اشاره به اینکه یکی از مهمترین موضوعاتی که کاربران باید به آن دقت کنند، احترام به حقوق متوفی است، هشدار داد: در صورت مشاهده مواردی از این قبیل در فضای مجازی، مراحل قانونی جهت شناسایی افراد متخلف انجام و طبق قانون با متخلفین برخورد مناسب صورت خواهد گرفت.
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