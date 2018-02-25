به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان که برای حضور در رقابتها قهرمانی آسیا به تازگی وارد شهر بیشکک کشور قرقیزستان، عصر امروز در نخستین تمرین خود در این شهر، مهیای حضور در مسابقات خواهد شد.

اعضای تیم ملی کشتی فرنگی دیروز پس از پرواز به آلماتی و ورود به این شهر با طی مسیری حدود ۲ ساعت وارد شهر بیشکک شده و در هتل محل اقامت خود مستقر شدند.

فرنگی کاران کشورمان طبق برنامه ریزی کادر فنی امروز و فردا تمرینات خود را در بیشکک دنبال می‌کنند.

عصر فردا دوشنبه نیز مراسم قرعه کشی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم انجام و رقابت های این اوزان روز سه شنبه برگزار می شود.

مسابقات پنج وزن دوم و پایانی نیز روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.

ترکیب فرنگی کاران اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: رضا خدری

۶۰ کیلوگرم: شیرزاد بهشتی طلا

۶۳ کیلوگرم: کرامت عبدولی

۶۷ کیلوگرم: محمد الیاسی یا حسین اسدی

۷۲ کیلوگرم: مجید خلیلی

۷۸ کیلوگرم: محمدعلی گرایی

۸۲ کیلوگرم: یوسف قادریان

۸۷ کیلوگرم: حسین نوری

۹۷ کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زاده

۱۳۰ کیلوگرم: بهنام مهدی زاده

سرمربی: علی اشکانی

مربیان: محمدعلی چمیانی- داود گیل نیرنگ- رسول جزینی- لقمان رضایی

مدیر فنی: احد پازاج

سرپرست: سید موسی طباطبایی

ماساژور: محمد علیزاده