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۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۲۰

کشف ۱۰۰ کمربند انتحاری در انبار داعش در غرب الانبار

کشف ۱۰۰ کمربند انتحاری در انبار داعش در غرب الانبار

در جریان یک عملیات پیشگیرانه نیروهای امنیتی عراق، یک انبار متعلق به داعش با دست کم ۱۰۰ کمربند انتحاری در غرب الانبار کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، سازمان اطلاعات نظامی عراق اعلام کرد که ۱۰۰ کمربند انتحاری متعلق به عناصر گروهک تروریستی داعش را در استان الانبار کشف کرده اند.

بر اساس این خبر، در یک عملیات پیشگیرانه نیروهای سازمان اطلاعات نظامی عراق و نیروهای امنیتی گردان ۲۶ موفق شدند یکی از مهمترین انبارهای داعش را در یک تونل زیر زمینی در منطقه صحرایی «عیت» در حد فاصل مناطق «هیت» و «البغدادی» در استان الانبار در غرب عراق کشف کنند.

در این تونل ۱۰۰ کمربند انتحاری، ۱۰۰۰ چاشنی انفجاری، ۱۵۰ بمب و ۲۵ بمب دست ساز به علاوه ۲ موتور سیکلت و یک خودروی سواری هامر کشف شده است.

بعد از موفقیت نیروهای مسلح عراقی در شکست نظامی داعش، نیروهای امنیتی عراق عملیات های امنیتی متعددی برای پاکسازی شهرها و کشف انبارها و پناهگاه های داعش اجرا کرده اند.

کد مطلب 4236396

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