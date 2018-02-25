وضعیت پارک های جنگلی اسفبار است

بهزاد انگورج تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قطع نظر از اینکه مصوبه اخیر مجلس که منجر به تاراج منابع ملی با عنوان پارک های جنگلی می شود، اصلاح شده و یا ممکن است در صحن مجلس مجدد به شکل دیگری مطرح و تصویب شود، مغایر با مفاد ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری و لاجرم تأیید نمی شود گفت: اما سرنوشت پارک های جنگلی مانند عباس آباد بهشهر بسیار اسفبار است که عرصه پارک جنگلی برای امور زندان واگذار می شود.

وی افزود: آنگاه که قادر به نگهداری منابع جنگلی در قالب پارک نیستیم چه اصراری است که به یک عرصه جنگلی، عنوان تفرجگاه دهیم که رسمیت ندارد و یا طرح پارک جنگلی تهیه کنیم که نتوانیم اعتبار مورد نیاز احداث و مراقبت و نگهداری را تأمین کنیم و دیگرانی منتظر خوردن یک میوه نارس باشند.

انگورج تقوی ادامه داد: پارک جنگلی عباس آباد با سرنوشتی سراسر نشیبی داشته و اکنون به این عنوان یعنی پارک چوب حراج زده اند و دیگر پارک نیست و گویا تبدیل به مجموعه تاریخی شده است.

وی گفت: اراضی جنگلی عباس آباد طی آگهی سراسری در سال ۱۳۵۳ جزء لاینفک اراضی ملی شناخته شد به همین منظور سازمان جنگل ها و مراتع کشور به نمایندگی از دولت در راستای اعمال مقررات ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع بر اخذ سند مالکیت ششدانگ اراضی یاد شده در سال ۱۳۸۴ اقدام کرده است.