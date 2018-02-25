به گزارش خبرنگار مهر، محسن جهانشیر صبح یکشنبه در آیین تکریم و معارفه سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان دامغان و در جمع مسئولان و روسای هیئت‌های ورزشی به میزبانی این اداره، ضمن بیان اینکه ۵۳ پروژه نیمه‌تمام ورزشی در استان سمنان وجود دارد، تأکید کرد: برای تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها به ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی اضافه کرد: هزینه این پروژه ها از اعتبارات ملی ۷۰ میلیارد ریال، استانی ۳۴ میلیارد ریال، از محل اعتبارات دو درصد درآمد نفت رقمی معادل ۲۵ میلیارد ریال، از محل اعتبارات مالیات بر ارزش‌افزوده ۸۸ میلیارد ریال و ابلاغی شرکت توسعه اماکن ورزشی ۱۴۰ میلیارد ریال اختصاص پیداکرده است.

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان، گفت: از مهم‌ترین پروژه‌ها می‌توان به احداث سالن‌های سه هزار نفره شاهرود، دو هزار نفره دامغان، مجموعه ورزشی جانبازان و معلولان استان سمنان، ورزشگاه ۱۵ هزار نفره شاهرود، پنج هزار نفره دامغان و پنج هزار نفره گرمسار هستند.

جهانشیر همچنین برای راه‌اندازی تنها استخر دولتی دامغان که از مهرماه امسال تعطیل‌شده است، بیان کرد: مراحل جذب سرمایه‌گذار برای واگذاری به بخش خصوصی در حال انجام بوده و هم‌زمان نیز از محل اعتبارات استانی پیگیر تأمین اعتبار بازسازی این استخر هستیم.

در این آیین از خدمات محمدرضا محمودیان تقدیر و ساسان معین با صدور حکمی از سوی مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان به‌عنوان سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان دامغان به حاضران معرفی شد.

شهرستان دامغان دارای ۳۸ هیئت ورزشی بوده که سه هزار و ۸۲۵ نفر ورزشکار بیمه‌شده در رشته‌های مختلف ورزشی در این شهرستان فعالیت دارند.