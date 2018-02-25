نزاع و درگیری اولین آسیب‌ اجتماعی آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید منتظرالمهدی در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان آذربایجان شرقی که در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، با اشاره به اتفاقات اخیر گفت: امنیت به خودی خود شکل نمی‌گیرد. ایجاد امنیت در مناسبت‌ها و اتفاقات مختلف، ساز و کارهای خود را دارد و در عین حال نیازمند فکر، صبر، و اندیشه راهبردی است.

وی ادامه داد: هرگاه ضرب‌الاجل پلیس به صدا دربیاید دیگر امکان مقابله با آن توسط هیچ‌کس و هیچ‌گروهی فراهم نخواهد بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی ناجا در بخشی از سخنان خود تشریح کرد: در شورای فرهنگ اجتماعی کشور که با حضور رئیس جمهور محترم برگزار شد، بحث تبریز شهر بدون گدا و بدون معتاد متجاهر مطرح شد و علاوه‌بر اینکه این اتفاق بسیار نیکویی است، آقای روحانی تاکید داشتند که با ترویج شیوه مدیریت در تبریز، این اتفاق باید در سراسر کشور بیفتد.

وی همچنین تشریح کرد: بر اساس برآوردهای اجتماعی که متشکل از نظر نخبگان و مسئولان نظامی و نیز اساتید دانشگاهی هست، بیش‌ترین آسیب در استان آذربایجان شرقی نزاع و درگیری و سپس اعتیادهای صنعتی است.

سردار منتظرالمهدی با بیان اینکه هردو غول پنهان و قدرتمند ضمیر ناخودآگاه بخش اعظمی از رفتار ما هستند، گفت: باید در ایستگاه خانواده و مدرسه بیش‌تر کار کنیم تا نتایج مطلوب‌تری به دست بیاوریم.