مسئوليت بروز هرگونه تنش و درگيري در برنامه تجمع دانشجويي 16 آذر به عهده مسئولان دانشگاه تهران است

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، وي امروز در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: مسئولان دانشگاه تهران با صدور مجوز براي دو تشكل در يك زمان و مكان باعث فراهم آوردن مقدمات اين مشكلات شده اند.

وي خاطرنشان كرد: متاسفانه شاهد نوعي انتقال پدرخواندگي از يك حزب و گروه به بخشي از تشكل دانشجويي در داخل دانشگاه هستيم و در ادامه اين روند گروه هاي مختلف دانشجويي با بي عدالتي زيادي درگير هستند كه اين بي عدالتي ها در مورد برنامه روز16 آذر به صورت كاملا آشكارو واضح شامل حال بسيج دانشجويي شده است.

حيدري اظهار داشت: در دوره شش ساله گذشته از اين گونه بي عدالتي ها در مقابل افكار متنوع بدنه دانشجويي عليرغم شعارهايي كه در چند سال گذشته داده مي شده كم نديده ايم.

عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي ادامه داد: بحث بعدي بحث بروز تنش است بين بسيج دانشجويي و انجمن اسلامي است. برنامه فردا بسيج دانشجويي برنامه اي علمي و منطقي است و به دنبال آن هستيم كه به عنوان پنجاهمين سال 16 آذر 32 يك نما و بازتاب از جنبش دانشجويي در سخنراني ها داشته باشيم اما كنون با تهديد رسمي انجمن اسلامي دانشگاه تهران مواجه شديم.

وي تاكيد كرد: انجمن اسلامي تهديد كرده است برنامه منظم و قانوني ما را برهم خواهد زد، عليرغم اينكه نسبت به صدور مجوز مشكوك هستيم اما برنامه قانوني خود را اجرا خواهيم كرد.

وي تصريح كرد: شاخه دانشجويي شدن يكي از احزاب خارج از دانشگاه قطعا به صلاح جنبش دانشجويي و حركت هاي دانشجويي در داخل دانشگاه نيست.



