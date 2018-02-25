متخصصین قلب و عروق ایران و جهان در تهران گردهم می آیند

به گزارش خبرنگار مهر، امسال بیست و سومین کنگره انجمن قلب و عروق ایران، دوازدهمین کنگره انجمن جراحان قلب ایران، دهمین کنگره انجمن اکوکاردیوگرافی ایران، یازدهمین کنگره بیهوشی قلب ایران، اولین کنگره انجمن الکتروفیزیولوژی قلب ایران، اولین کنگره انجمن نارسایی قلب ایران، ششمین کنگره انجمن پرستاران قلب ایران، دهمین کنگره انجمن تکنولوژی گردش خون ایران، دهمین کنگره انجمن فیزیوتراپی ایران با همکاری و مشارکت اعضای انجمن های قلب و عروق در قالب ششمین کنگره مشترک از ۸ تا ۱۱ اسفند ۹۶ در مرکز همایش های بیمارستان قلب شهید رجایی تهران برگزار می شود.

در طول برپایی چهار روزه این همایش بزرگ و فراگیر، سخنرانان داخلی و خارجی از کشورهای مختلف دنیا در ابعاد متنوع به ارائه آخرین و نوین ترین دستاوردهای علمی در قالب مقالات و میزگردهای پزشکی می پردازند.

در این کنگره از کشورهای آمریکا، انگلیس، ایتالیا ، اسپانیا، فرانسه، آلمان، سوئیس، کانادا، برزیل، کویت، امارات، ژاپن و...، بالغ بر ۶۰ میهمان در تخصص های مختلف حضور خواهند داشت.

دکتر محمدمهدی پیغمبری دبیر علمی کنگره مشترک قلب و عروق ایران، با اشاره به حضور بیش از ۴۰۰۰ شرکت کننده در کنگره امسال، گفت: ۹۰ سخنران داخلی به همراه ۵۰ سخنران خارجی در کنگره حضور دارند که ۳۰ نفر از مهمانان خارجی، افراد غیرایرانی هستند.

وی با اشاره به حضور میهمانانی از ۱۵ کشور اروپایی، آمریکایی و آسیایی، اظهار داشت: ۲۰۰ مقاله به این کنگره ارسال شده که در قالب سخنرانی و پوستر ارائه می شود.