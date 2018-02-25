اطلاعات ۲۳ میلیون نفر از ۵۰ پایگاه اطلاعاتی جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، معاون رفاهی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه آمار تعاونی‌ها می‌توانند در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان گنجانده شوند، اظهار داشت: در چهار سال گذشته اقدامات خوبی در زمینه جمع‌آوری داده‌های مربوط به پایگاه اطلاعات ایرانیان انجام شد در حالی که پیش از آن اقدامات به صورت پراکنده انجام شده بود.

وی با اشاره به آماری از آخرین اطلاعات پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان، تأکید کرد: تاکنون اطلاعات بیش از ۲۳ میلیون نفر از ۵۰ پایگاه اطلاعاتی جمع آوری شده است. می توان با استفاده از اطلاعات پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان میزان تسهیلات پرداخت شده به صورت فردی و گروهی را استخراج کرد و در زمینه‌های مختلف تصمیم‌گیری به کار گرفت.

میدری تصریح کرد: اخیرا اطلاعات فارغ التحصیلان دانشگاهی دانشگاه های شهید بهشتی و علامه طباطبایی از طریق وزارت علوم برای ما ارسال شود تا بیشترین درصد موفقیت مشاغل به این وزارتخانه ارسال شود و فارغ التحصیلان رشته های مختلف برای دسترسی آسان تر به مشاغل مورد نظر خود استفاده کنند. هم اکنون یکی از مشکلات، عدم وجود پایگاه جامعه اطلاعاتی فارغ التحصیلان دانشگاهی که پس از پایان دوره تحصیل در چه مشاغلی مشغول به کار شده اند، است.

میدری با بیان اینکه هم اکنون یکی دیگر از چالش‌ها، عدم تطابق اطلاعات سازمان تامین اجتماعی و خواسته های وزارت صنعت معدن و تجارت است؛ ابراز داشت: هم اکنون اطلاعاتی را نیاز داریم که نشان دهد کارگاه ها چه تعداد افول کرده اند.

وی افزود: اخیرا وزارت جهاد کشاورزی اطلاعات ۳۶۰۰ بهره‌برداری این بخش برای ما ارسال کرده و این یکپارچه سازی اطلاعات برای تصمیم‌گیری های بهتر به ما کمک می‌کند؛ پیش از این اطلاعات به صورت پراکنده بود و در زمینه تصمیم گیری ها امکان استفاده از آنها فراهم نبود.