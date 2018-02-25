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۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۴۷

فرمانده انتظامی فامنین:

عامل انتشار تصاویر شخصی مردم فامنین در فضای مجازی دستگیر شد

عامل انتشار تصاویر شخصی مردم فامنین در فضای مجازی دستگیر شد

همدان - فرمانده انتظامی شهرستان فامنین از دستگیری عامل انتشار تصاویر شخصی در فضای مجازی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی حسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی مراجعه خانمی به اداره پلیس و اعلام انتشار تصاویر شخصی خود در فضای مجازی، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: طی تحقیقات فنی و اطلاعاتی، رصد فضای مجازی و استفاده از بانک های اطلاعاتی، متهم شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر شد.

سرهنگ حیدری بیان داشت: در بازجویی های تخصصی و ارائه مدارک و مستندات، متهم با اعتراف به بزه ارتکابی با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین از شهروندان خواست در استفاده از شبکه های فضای مجازی دقت کرده و از نگهداری و انتشار اطلاعات شخصی و خانوادگی خود در گوشی تلفن همراه خودداری کنند.

وی همچنین از دستگیری سارق سابقه دار موتورسیکلت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی حسن حیدری گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت موتورسیکلت، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات فنی مشخص شد، یکی از سارقان سابقه دار که اخیرا از زندان آزاد شده در این سرقت نقش داشته است.

سرهنگ علی حسن حیدری ادامه داد: نامبرده به اداره پلیس احضار و در بازجویی های تخصصی به سرقت اعتراف کرد.

وی گفت: متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 4236550

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