نتانیاهو در سراشیبی سقوط/ درخواست برای استعفا همزمان با بازجویی

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: تاریخ برای «بنیامین نتانیاهو» در حال تکرار شدن است و او که با کنار رفتن «ایهود اولمرت» از قدرت بواسطه فساد، اندک اندک قدرت خود را سرزمین های اشغالی افزایش داد اکنون خود را در معرض گرفتار شدن به سرنوشت اولمرت می بیند.

در همین رابطه شب گذشته سرزمین های اشغالی بار دیگر صحنه تظاهرات علیه نتانیاهو بود بطوریکه معترضین در این تظاهرات با خود پلاکاردهایی را حمل می کردند که بر روی آن ها عباراتی همچون «بی بی به خانه ات بازگرد» به چشم می خورد.

در این میان شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که پلیس این رژیم بازجویی از نتانیاهو در مورد دو پرونده موسوم به فساد ۳۰۰۰ (فساد مالی مربوط به قرارداد زیردریایی های اسرائیلی) و پرونده ۴۰۰۰ (در مورد ارتباط بین نخست‌وزیر اسرائیل و شائول الویخ، صاحب شرکت مخابراتی Bezeq با سایت خبری والا) را ازسرخواهد گرفت.

بر اساس این گزارش، این در حالی است که نتانیاهو علاوه بر دو پرونده فساد مذکور، در پرونده های دیگری نیز به فساد متهم شده است؛ پرونده های موسوم به ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰.

پرونده ۱۰۰۰ مربوط به هدایایی است که نتانیاهو و خانواده‌اش از بازرگانان خارجی به صورت غیرقانونی دریافت کرده‌اند. این هدایا به ویژه از سوی آرنون میلچن میلیاردر آمریکایی دریافت شده و شامل قوطی‌های سیگار فاخر برای نتانیاهو بوده است. ساره همسر وی نیز از بهترین انواع مشروبات الکلی و جواهرات را دریافت کرده است. این هدایا طی سالیان طولانی ادامه داشته و ارزش آنها به صدها هزار شیکل می‌رسد.

پرونده ۲۰۰۰ نیز مربوط به اتهامات مطرح شده در خصوص تبادل رشوه بین نتانیاهو و ناشر روزنامه یدیعوت آحارونوت است که در مجموعه‌ای از دیدارهای ثبت شده بین دو نفر رد و بدل شده است. این رشوه مربوط به پوشش نتانیاهو در این روزنامه بوده و توافقی در این خصوص به دست آمده و قرار شده چهره ای مثبت و خوب از نتانیاهو ارائه شود و در مقابل نتانیاهو نیز از این روزنامه در برابر روزنامه صهیونیستی اسرائیل الیوم حمایت کرده یا برای جلوگیری از صدور هفته نامه این روزنامه وارد عمل شود.

از سوی دیگر رسانه های اسرائیلی اعلام کردند که قرار است یکی از ۲ نفری که در ارتباط با پرونده های فساد «بنیامین» نتانیاهو بازداشت شده اند علیه وی شهادت دهند.

در هفته گذشته اعلام شد که ۲ فرد نزدیک به کابینه نتانیاهو در ارتباط با پرونده خرید زیردریایی از آلمان بازداشت شدند.

این ۲ نفر در ارتباط با پرونده ۳۰۰۰ که به پرونده «ارتباطات زیردریایی» نیز مشهور است بازداشت شدند. رادیو ارتش اسرائیل با اعلام این خبر گزارش داد که این دو فرد نزدیک به نتانیاهو برای بازجویی بازداشت شده‌اند.

پرونده مذکور مربوط به تحقیقات درباره خرید زیردریایی‌های ساخت آلمان است. افراد بازداشت شده دو وکیل نزدیک به کابینه رژیم صهیونیستی معرفی شده‌اند.

نتانیاهو مدت‌هاست که به دریافت رشوه و فساد مالی متهم شده و از سوی پلیس و دادستان این رژیم مورد بازجویی قرار گرفته و اتهامات او هم به اثبات رسیده است. به همین دلیل بازداشت دستیاران و اطرافیان او موجب شده که به هر اقدامی برای نجات از این بحران و رسوایی دست بزند. نتانیاهو به دریافت رشوه از هواداران میلیاردرش متهم شده است.

یک روز پس از بازداشت مقام‌های ارشد شرکت تلفن رژیم ‌اشغالگر قدس در قالب بخشی از بازرسی در زمینه اتهام‌های فساد مالی، رسانه‌های این رژیم گفتند دستیاران نزدیک نتانیاهو در زد و بند با رشوه‌دهندگان دخالت داشته و بازداشت شده‌اند.