ضرورت جلوگیری از عرضه پرندگان زنده در استان

به گزارش خبرنگار مهر، عبد الله بهمنش ظهر یکشنبه در نشست بررسی وضعیت کنترل آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان افزود: همچنین به حداقل رساندن تماس با پرندگان مورد تاکید است.

بهمنش تصریح کرد: در راستای کنترل آنفلوانزای فوق حاد پرندگان دو کانون در یاسوج شناسایی و با تحقق کنترل کامل، بیش از ۷۰۰ قطعه طیور معدوم شد.

وی افزود: غرامت معدوم شدن طیور این مناطق نیز پرداخت شده است.

بهمنش با اشاره به اینکه مهاجرت پرندگان در این مدت زمانی به سمت جنوب وجود ندارد، ابراز داشت: احتمال انتقال از طریق پرندگان مهاجر تا ۹۰ درصد وجود ندارد و تمرکز بر حوزه انتقال و حمل و نقل خودرویی ضروری است.

مدیرکل دامپزشکی استان تصریح کرد: همچنین در منطقه پل کتا، منطقه تنگ سرخ، منطقه کاکان و تا حدودی در منطقه باشت محدوده کنترل و پست قرنطینه ایجاد شده است.

بهمنش گفت: همکاری دستگاه های متولی در حوزه مصوبات برای کنترل بهتر و بیشتر ضروری است.

بهمنش با اشاره با جمع آوری مرغ فروشی های زنده در سطح شهرهای استان، تصریح کرد: ۱۸۰ مرغ فروشی در شهر یاسوج جمع آوری شده است.