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۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۲۰

مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد:

ضرورت جلوگیری از عرضه پرندگان زنده در استان

ضرورت جلوگیری از عرضه پرندگان زنده در استان

یاسوج- مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: جلوگیری از عرضه پرندگان زنده برای پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبد الله بهمنش ظهر یکشنبه در نشست بررسی وضعیت کنترل آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان افزود: همچنین به حداقل رساندن تماس با پرندگان مورد تاکید است.

بهمنش تصریح کرد: در راستای کنترل آنفلوانزای فوق حاد پرندگان دو کانون در  یاسوج  شناسایی و با تحقق کنترل کامل،  بیش از ۷۰۰ قطعه طیور معدوم شد.

وی افزود: غرامت معدوم شدن طیور این مناطق نیز پرداخت شده است.

بهمنش با اشاره به اینکه مهاجرت پرندگان در این مدت زمانی به سمت جنوب وجود ندارد، ابراز داشت: احتمال انتقال از طریق پرندگان مهاجر تا ۹۰ درصد وجود ندارد و تمرکز بر حوزه انتقال و حمل و نقل خودرویی ضروری است.

مدیرکل دامپزشکی استان تصریح کرد: همچنین در منطقه پل کتا، منطقه تنگ سرخ، منطقه کاکان و تا حدودی در منطقه باشت محدوده کنترل و پست قرنطینه ایجاد شده است.

بهمنش گفت: همکاری دستگاه های متولی در حوزه مصوبات برای کنترل بهتر و بیشتر ضروری است.

بهمنش با اشاره با جمع آوری مرغ فروشی های زنده در سطح شهرهای استان، تصریح کرد: ۱۸۰ مرغ فروشی در شهر یاسوج جمع آوری شده است.

کد مطلب 4236587

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