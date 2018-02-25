تجلیل از برگزیدگان جشنواره مسابقات قرآن و عترت مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قربانی در آیین اختتامیه جشنواره مسابقات قرآن و عترت مازندران که در دانشکده علوم و معارف قرآنی آمل برگزار شد، گفت: تمسک به قرآن کریم تنها راه برون‌رفت از مشکلات جوامع اسلامی است و کامل‌ترین و جامع‌ترین الگو برای تعیین سبک زندگی امروز مسلمانان این کتاب آسمانی است.

وی در ادامه با توجه به وجود برخی معضلات و مشکلات در حوزه‌های مختلف اجتماعی و به ویژه گسترش روز افزون آسیب‌های اجتماعی که مورد دغدغه جدی رهبر معظم انقلاب است افزود: انتخاب الگوی مناسب برای بسیاری از موضوعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... دارای اهمیت بالایی است و چه بهتر است که از این کتاب آسمانی در تمامی این موضوعات الگوبرداری کنیم.

عضو شورای توسعه فعالیت‌های قرآنی در مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری این مسابقات در سطح استان اشاره کرد و تصریح کرد: امروز مهم‌ترین چالش جهان اسلام، دوری از دستورات الهی قرآن است و باید برای ترویج، نشر و گسترش این دستورات الهی همه همت و تلاش خود را بکار بریم و از همه ظرفیت‌های موجود برای تحقق گفتمان قرآن و اسلام در جوامع اسلامی تلاش کنیم.

این مسئول به مسئله افزایش چشمگیر آسیب‌های اجتماعی در کشور اشاره کرد و ادامه داد: مهم‌ترین شیوه برای کاهش و یا ریشه کن کردن آسیب‌های اجتماعی توجه ویژه به مهارت آموزی است و برگزاری دوره های مختلف سبک زندگی قرآنی و کارگاه های آموزشی مهارت های زندگی قرآنی از سوی اداره امور قرآنی مدتهاست آغاز شده است.

قربانی برگزاری مسابقات قرآنی را یکی از عوامل انگیزشی در جهت توسعه فعالیت‌های قرآنی دانست و خاطرنشان کرد: باید برگزاری مسابقات قرآن زمینه رشد و گسترش معارف قران و اهل بیت(ع) را در جامعه فراهم کند و این با برنامه‌ریزی دقیق و جذابیت‌های جذب و ایجاد تنوع در بخش محتوایی مسابقات امکان‌پذیر است.

وی به برگزاری جشنواره مسابقات قرآن و عترت مازندران اشاره کرد و گفت: این دوره مسابقات در زمینه‌های مختلف قرآنی از جمله، حفظ، قرائت، تواشیح، همخوانی، ابتهال و اذان در مازندران برگزار شد که به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران و موسسه قرآنی نورالهدی ساری صورت گرفت و امروز در آیین اختتامیه این جشنواره قرآنی در سالن آمفی تئاتردانشکده علوم و معارف قرآن آمل، برگزیدگان رشته‌های مختلف آن تجلیل شدند.