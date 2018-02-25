امارات از بنادر جیبوتی اخراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دولت جیبوتی قرارداد خود با شرکت بنادر دبی را که به موجب آن اداره بندر «دورالی» به این شرکت سپرده شده بود، لغو کرد.

بر اساس این گزارش، مقامات جیبوتی اعلام کرده اند که هیچ تجدیدنظری در تصمیم خود در این خصوص نمی کنند.

مقامات جیبوتی اعلام کردند که این قرارداد به دلیل وجود مفاد ظالمانه در آن لغو شده است.

طبق اعلام جیبوتی، ازجمله مفاد ظالمانه این قرارداد، مکانیزم تقسیم سود حاصله و عدم برابری آن و همچنین ممنوعیت عدم توسعه تأسیسات در بنادر است.

مسئولان جیبوتی اعلام کردند که ۲۰ درصد از سود حاصله از بندر این کشور به فردی به نام «عبدالرحمن بوری» که از عوامل اصلی انعقاد قرار داد با شرکت اماراتی بوده است، تعلق می گرفت. این فرد هم اکنون در امارات سکونت دارد و پیشتر مدیر بنادر جیبوتی نیز بوده است.