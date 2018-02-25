سند فرهنگی دانشگاه آزاد رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، رضا نصیری مدیرکل فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد گفت: نخستین گردهمایی معاونان فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه ۹ و ۱۰ اسفندماه با حضور رئیس هیات موسس و رئیس دانشگاه آزاد برگزار می شود.

وی افزود: این گردهمایی با هدف رونمایی از سند چشم انداز راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه فرهنگی و هم افزایی در این حوزه برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد ادامه داد: نقد و بررسی مسائل روز حوزه فرهنگی و دانشجویی و گفتگو مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی با رئیس دانشگاه از دیگر برنامه های این گردهمایی است.

نصیری اضافه کرد: در این کنگره چهار کمیسیون تخصصی فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی، تشکل ها و ورزش و تربیت بدنی برگزار می شود.

وی عنوان کرد: برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوع «شیوه های جذب و اثرگذاری فرهنگی در دانشگاه ها»، «بررسی مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ و دانشگاه» و «سواد رسانه ای و فضای رسانه ای» از دیگر برنامه های این گردهمایی است.